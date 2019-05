Microsoft hinter om AR-basert Minecraft-spill

Microsoft brukte den meste av dagen under sin Build 2019-konferanse til å fortelle om nye satsinger innen bedrifts-IT, deriblant en løsning som skal beskytte fremtidig politiske valg mot ondsinnet programvare, men det hele ble avsluttet med annonseringen av et nytt Minecraft-spill for mobil som gjør bruk av AR.

Spillet ble vist frem i en teaser-trailer sammen med datoen 17. mai, noe som tyder på at store og små her hjemme fort kan bli opptatt med å stirre på mobilskjermene sine så fort barnetoget er unnagjort.

Selv om teaseren ikke akkurat gir en konkret demonstrasjon av hva vi kan forvente oss, får i hvert fall en slags idé om hva dette blir: et AR-basert Minecraft-spill som kan minne om Pokémon Go og Harry Potter: Wizards Unite.

I traileren ser vi hvordan Creative Director for Minecraft, Saxs Persson, ved en feil forbytter telefon med en kvinne, som deretter legger merke til en AR-versjon av Minecrafts ikoniske rosa gris og to landsbyboere på skjermen.

Langs bunnen av skjermen ser vi vi den kjente verktøylinjen som har vært en del av spillets grensesnitt siden begynnelsen, noe som peker mot at bygging kan være en del av det kommende spillet. Dette får vi nok imidlertid ikke bekreftet før den offisielle avdukingen som er 10 dager unna.

Gratulerer med 10 årsdagen, Minecraft

Vi må nok dessverre skuffe deg som eventuelt måtte tro at dette nye Minecraft-spillet er en gave til Norge på vår store dag – 17. mai er det nemlig nøyaktig 10 år siden Minecraft opprinnelig ble lansert, og det er naturlig nok også det som er grunnen til valget av lanseringsdato for det nye spillet.

Et 10-årsjubileum er jo en glimrende anledning til å vise frem hva fremtiden vil bringe fra et av verdens største spill.

For øvrig har vi også tidligere sett en demonstrasjon av Minecraft i AR, men den gangen var det snakk om bruk av Microsoft Hololens, og med tanke på at så godt som alle eier en smart telefon og at nesten ingen eier en HoloLens, så er nok dette en bedre vei å gå.