MacBook Air (M1, 2020) kjører «The Witcher 3» takket være CrossOver

Da Apples «One More Thing»-arrangement avslørte de nye M1-baserte Mac-maskinene var vi litt skeptiske når det gjaldt alle lovordene som ble utbasunert vedrørende ytelsen til Apples nye prosessor. Etter å ha testet både MacBook Pro (M1, 2020), MacBook Air (M1, 2020) og Mac mini (M1, 2020) ble vi likevel imponerte over hva den nye maskinvaren klarte, men det er likevel klart at Apple ennå ikke har gjort det helt store gaming-inntoget.



Derfor er det gledelig at utviklerne i CodeWeavers nå har tatt saken i egne hender og avslørt at man faktisk ikke trenger å gå på akkord når det gjelder gaming på Mac, og resultatene viser seg å være bedre enn noen hadde ventet seg.

Imponerende resultater fra CrossOver

CodeWeavers er kjent for å stå på CrossOver, hvilket er en slags Mac-variant av Linux-programvaren Wine, et kompatibilitetslag som oversetter Windows-applikasjoner til det populære FOSS-OS-et. Det som er virkelig besnærende med programvaren er at man ikke trenger en Windows-kopi, og ei heller en dyr Microsoft-linsens for å ta det i bruk. CrossOver og Wine oversetter all Windows-funksjonaliteten man trenger, slik at man kan kjøre Windows-applikasjoner helt uten Microsofts operativsystem. Dette betyr at om man er helt avhengig av et Windows-program, men sitter med en Mac, så er dette en av de aller beste løsningene.



I et blogginnlegg forfattet den 18. november 2020 sier CodeWeavers at de nå har klart å få en rekke applikasjoner, som «Among Us», «The Witcher 3» og selv «Team Fortress 2» på den nye M1-baserte MacBook Air-maskinen via CrossOver 20.0.2. Gitt at dette er den billigste Apple-maskinen med Apple-silisium på markedet er det ikke til å stikke under stol at dette er litt av en bragd for en enhet som ikke har et dedikert skjermkort.

CodeWeavers nevnte også at de hadde testet betaversjonen av Big Sur 11.1, og at spillene ikke kjørte like godt som de hadde håpet på, men at resultatene likefullt innebærer at man uten problemer kan spille de ovennevnte titlene.



Hvis du allerede er en tilhenger av Mac, og ikke har lyst til å skaffe deg en maskin utelukkende til gaming, så representerer M1-sortimentet til Apple en ytelse som overgår all forventning, og faktisk kan være brukbar til en hel rekke spill.

