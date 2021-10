MacBook Air (2022) kan komme så tidlig som i mai – med helt nytt design

Apples nye MacBook Air-variant forventes lansert i midten av 2022, og nå har en av de mest profilerte Apple-lekkasjemakerne understreket spådommen ved å erklære at maskinen kan være på vei i løpet av seks til åtte måneder.



Dette er de ferskeste ryktene fra Mark Gurmans nyhetsbrev, først omtalt av MacRumors, der han bedyrer at han forventer at en lansering vil finne sted i løpet av den ovennevnte tidsperioden. Dette vil med andre ord si at MacBook Air (2022) kan komme på markedet så tidlig som i mai.

Gurman merker seg også at det ikke kommer til å arrangeres flere Apple-evenementer i år, ei heller annonseres noen flere 2021-produkter, noe vi tolker i retningen av at eventuelle November-lanseringer ikke lenger er aktuelle.



Den neste MacBook Air-maskinen i rekka forventes å være basert på M2-brikken, og ha et helt nytt design – faktisk skal det være snakk om den største oppdateringen av Air-serien siden 2010, ifølge Gurman. I teorien skal det være snakk om at de nye maskinene vil la seg inspirere av iMac-maskinene på 24 tommer, som kom tidligere i år. Dette vil med andre ord si kanter i off-white og en rekke knæsje fargevalg, noe vi allerede har hørt ryktemølla snakke en hel del om.



Vi hørte nylig nøyaktig den samme spådommen fra en annen kilde, Dylandkt. Hen mener også at det vil være snakk om et tastatur og skjermkanter i off-white, og at skjermen denne gangen vil være basert på Mini-LED (i likhet med skjermene i de nye MacBook Pro-maskinene.)



Apropos det nye utseendet, så har det dukket opp nye datagenererte bilder (skal vi være pinlig nøyaktige, så er det i realiteten snakk om oppdaterte varianter av bilder som ble publisert for en tid tilbake) av et forslag til hvordan MacBook Air (2022) kommer til å se ut, basert på Dylandkt-lekkasjen. Disse er signert Jon Prosser og Ian Zelbo (først omtalt av Tom's Guide), og viser laptopen med tynne hvite skjermkanter, og et skjermhakk som huser et webkamera – til tross for at Dylandkt gjorde det klart at hen ikke kunne verken bekrefte eller avkrefte hvorvidt skjermhakket kommer til å være å finne i de nye MacBook Air-maskinene.

(Image credit: Jon Prosser / RendersByIan)

Bildene viser også et tastatur med et hvitt underlag, og at den nye Air-modellen kommer til å få MagSafe-ladeinngang.

(Image credit: Jon Prosser / RendersByIan)

I det ovennevnte nyhetsbrevet nevner Gurman også at vi til neste år kan forvente oss en større iMac-modell som baserer seg på Apple-produserte prosessorer, samt en ny Mac mini (ryktemølla trodde tidligere at sistnevnte ville bli lansert i år.)

Kommentar: Et skjermhakk til besvær

Vi kan ikke gjøre annet enn å ta til etterretning at disse bildene kun er hjemmesnekrede tanker om hvordan MacBook Air (2022) kommer til å se ut, hvis det er slik at de nåværende ryktene medfører riktighet. Det vi imidlertid vet med sikkerhet er at kantene (og tastaturet) i off-white allerede har satt i stand diskusjoner – folk er på ingen måte udelt positivt innstilt til disse design-elementene. Og hvis vi attpåtil blir servert et skjermhakk (som også er å finne i de nye MacBook Pro-maskinene), så kan utseendet i de nye bærbare maskinene bli svært så kontroversielt, særlig siden de hvite skjermkantene gjør at skjermhakket stikker seg ut, rent visuelt.



Samtidig, som vi allerede har nevnt, så virker det noe tidlig å komme med spådommer angående skjermhakket allerede nå, gitt at Dylandkt var ganske klar på at hen ikke visste hvorvidt skjermhakket vil være å finne i de nye Air-modellene (et aspekt Air etter sigende ikke vil arve fra storebror Pro skal være ProMotion-teknologien, som tillater høyere oppdateringsfrekvenser i Mini-LED-skjermen.)



Når det gjelder det potensielle lanseringsvinduet, så er det enighet fra Dylandkts side om at nye MacBook Air vil være å finne i butikkene i midten av 2022, hvilket i praksis vil si rundt juni/juli, rundt regnet samme tidsperiode Gurman spår som lanseringstidspunkt – selv om sistnevnte er noe mer optimistisk, og ymter om at maskinen potensielt kan komme i mai.