LGs TVer i 2021: her er OLED-, Mini LED- og NanoCell-TVene som kommer i år

Hva kan vi vente oss av LG når det gjelder nye modeller i 2021? Nå som CES 2021 er over, har vi dannet oss et godt inntrykk av hva vi kan vente oss fra LG Electronics de kommende månedene. Vi vil få se alt fra større TV-skjermer til en introduksjon av Mini-LED i en helt ny QNED-serie.

LG avsluttet 2020 sterkt med den flotte og populære modellen LG CX OLED, og TV-produsenten gjør alt for å vise at de har tatt tak i de delene av produksjonslinjen som har vært mindre vellykket.

Et eksempel er at de ser ut til å erstatte ut B-serien av OLED som innstegsnivå med den nye A-serien. Disse produktene vil fortsatt få en a7-prosessor, men det vil trolig gjøres andre kostnadsbesparende inngrep. LG her heller ikke utelukket å komme med en ny B-seriemodell mot slutten av året.

Det er flere 8K-TVer i LGs 2021-sortiment, med Nano9Z og Nano 9X. Dessuten kommer det en rekke 4K-TVer som vi skal se nærmere på nedenfor.

LG satser dessuten på bred støtte for spillfunksjonalitet, med fire HDMI 2.1-porter i hver ny OLED-modell. Dessuten får man VRR (variable refresh rate) og spilltjenester som Google Stadia og Nvidia GeForce Now i de nye TV-modellene fra LG.

Les videre, så gir vi deg en fullstendig gjennomgang av alle TVene LG kommer med i 2021, og den nye teknologien LG benytter seg av.

OLED 2021

LG OLED-TV 2021

LG G1 4K OLED (55, 65 og 77"): Gallery Series OLED har fått en arvtager med en nedslanket utforming og en «OLED evo»-oppdatering. Den blir også mer lyssterk enn fjorårets GX. Du kan også få et tilhørende gulvstativ (Gallery Stand), dersom du ikke vil feste denne fantastiske enheten i veggen. TV-apparatet har støtte for 4K HDR, Dolby Vision og Dolby Atmos.

LG C1 4K OLED (48, 55, 65, 77 og 83"): Oppfølgeren til fjorårets populære CX OLED er C1, som har fått en ny størrelse på 83 tommer. Den har en a9 Gen 4-prosessor og støtte for Dolby Vision og Dolby Atmos. Her får du de fleste størrelsesvariantene fra C-serien, fra 48 til 83 tommer.

LG A1 4K OLED (48, 55, 65 och 77 tum): Det nye OLED-innstegsnivået har en a7 Gen 4-prosessor og støtte for Dolby Vision og Dolby Atmos. Denne TVen byr på 20 w lyd, men ingen av de tre HDMI-portene gir deg HDMI 2.1 (til forskjell fra fjorårets LG BX OLED). Vi kommer utvilsomt til å høre mer om denne enheten snart, men vi vet ennå ikke om dette kommer til å bli den billigste OLED-modellen fra LG i 2021.

QNED 2021

LG QNED-TV 2021

LG QNED99 8K TV (65, 75 og 86"): Nano 9Z er den av årets QNED-modeller som får best spesifikasjoner. QNED innebærer at det benyttes en Mini LED-bakgrunnsbelysning for å bedre lysstyrken og kontrasten sammenlignet med vanlige LCD-LED-skjermer. Dette er dessuten en 8K-TV med 120 HZ-panel med Full Array Local Dimming og støtte for både handsfree og stemmestyring.

LG QNED95 8K TV (65 og 75"): QNED95 legger seg nær QNED99. Begge er Mini LED 8K-TVer, men førstnevnte nøyer seg med et panel på 60 Hz, og ikke 120. Den benytter seg av en 8K-iterasjon av a9 Gen 4-prosessoren.

LG QNED90 4K TV (65, 75 og 86"): I denne QNED-enheten får du 4K-oppløsning, et panel på 120 Hz og Full Array Local Dimming gjennom dens Mini LED-bakgrunnsbelysning. Den benytter seg imidlertid av a7 Gen 4 AI-prosessoren, og ikke a9-utgaven.

LG QNED85 4K TV (65 og 75"): Denne QNED-modellen benytter seg også av 4K-teknologi, og har de samme spesifikasjonene som QNED90 – men her er panelet på 60 Hz.

NanoCell 2021

LG NanoCell-TV 2021

LG Nano90 4K NanoCell (55, 65, 75 og 86"): Vi har forlatt Mini-LED/QNED-området når vi kommer til 2021-oppgraderingene av fjorårets NanoCell LCD-TV. Nano90 er en 4K-enhet med Nano Color, 120 Hz-panel og den er dessuten kompatibel med Gallery Stand.

LG Nano80 4K NanoCell (50, 55, 65 og 75"): Denne 4K NanoCell-TVen tar steget ned fra 120 Hz til 60 Hz, med unntak av 86-tommeren, som fortsatt vil ha en skjerm på 120-hertz. Her må du nøye deg med en firekjerners prosessor, og ikke a7 Gen 4-modellen. Du får heller ikke støtte for Dolby Vision. Bakgrunnsbelysningen benytter seg av lokal dimming i stedet for Full Array. Enheten er imidlertid kompatibel med Gallery Stand.

LG Nano75 4K NanoCell (43, 50, 55 og 65"): Nesten den samme som den ovenstående – men uten lokal dimming eller støtte for Gallery Stand.

UHD LCD

LG UHD-TV 2021

LG UP80 (43, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 82 og 86"): Klarer du deg uten de mest prangende funksjonene? Denne 4K UHD-TVen har et 60 Hz-panel i samtlige størrelsesvarianter med unntak av 82" og 86", som har 120 Hz å skilte med. Her finner du en firekjerners prosessor, Magic Remote og en tynn «unibody»-fasong som er kompatibel med Gallery Stand.

LG UP70 (43, 50, 55, 60, 65, 70 og 75"): Denne er i prinsippet lik modellen over, men her er samtlige størrelser 60 Hz, du får ikke Magic Remote og heller ikke støtte for Gallery Stand. Men disse modellene støtter Google Assistant og Alexa.

Ny Teknologi for LG TV 2021

Hva er nytt i LGs teknologi i 2021?

Men hva er nytt med LGs TV-modeller i 2021? Som vanlig får vi nye prosessorer med en Gen 4-modell av a9-brikken og en Gan 3-modell av a7-brikken i den nye A-serien.

Det som er mest interessant ed den nye a9-brikken er AI-delen. LG hevder at den nye brikken vil benytte seg av dyp læring for bedre å kunne analysere diskrete objekter på skjermen, slik at mennesker, bakgrunner og tekst skiller seg tydelig fra hverandre.

Den største forandringen i 2021 er nok introduksjonen av Mini LED, en LCD TV-teknikk som også benyttes av TCL. LGs Mini LED-skjermer erstatter ikke OLED-serien, men den kan gi nytt liv til selskapets LCD-skjermer, som ellers har hatt en tendens til å være litt mindre imponerende enn sine staselige OLED-søsken.

Hva er Mini LED? Dette er en panelteknologi som benytter et høyt antall lysdioder (30 000 i LGs første Mini LED), og LG kaller det «den ultimate utviklingen av LCD-TV». Mini LED-enhetene vil bli merket QNED (en forvansket forkortelse av Quantum NanoCell Mini LED), noe som lyder veldig likt som Samsungs QLED-enheter. Den underliggende teknologien er imidlertid svært ulik, med tanke på bakgrunnsbelysningen i Mini LED, som burde overgå både lysstyrken og kontrasten i tradisjonelle LED-TVer.

OLED, QNED, eller NanoCell? LG har flere ulike TV-teknologier på markedet i 2021. Dette trenger du å vite om dem. OLED benytter seg av organiske lysdioder i hver piksel for å kunne skape en nærmest ubegrenset kontrast. For eksempel en helt hvit og en helt svart piksel ved siden av hverandre. OLED begrenses imidlertid av sin egen lysstyrke. Nano Cell benytter en LED-LCD-skjerm med en teknologi som minner om quantum dot-teknikken for å forbedre fargemetningen, oppnå høyere lysstyrke og skape et bredere synsfelt enn med en tradisjonell LED-LCD. QNED er en ny TV-teknologi av året 2021. Denne forkortelsen står for quantum nano-emitting diodes. Teknologien benytter seg av en Mini LED-bakgrunnsbelysning med 30 000 små lysdioder og nesten 2500 dimmesoner, som gir en eksepsjonell lysstyrke og kontrast, i alle fall til å være en LCD-skjerm.

Vi må naturligvis også se på de nye TV-størrelsene. LG Display, som forsyner LG Electronics med OLED-paneler, introduserer en ny 83-tommers skjerm, samt en skjerm på 42 tommer for deg som er ute etter en litt mindre TV. Trolig vil vi få se begge disse størrelsene med selskapets flaggskipenheter, som C-serien og G-serien. Kanskje også med A-serien, men med tanke på at fjorårets nyhet på 48 tommer bare kom til LG CX, kan det også hende at de nye skjermstørrelsene forbeholdes toppmodellene.

LGs smart-TV-plattform webOS er blitt kraftig forandret. Det tidligere horisontale ikonfeltet er nå blitt er grensesnitt som fyller hele skjermen, der du får opp anbefalte titler basert på din visningshistorikk.

LG Magic Remote er også blitt tilgodesett med en del endringer med sin nye, ergonomiske form og introduksjonen av NFC Magic Tap-teknologien, som muliggjør en rask skjermspeiling av smarttelefonen. Den vil også inneholde egne knapper for tjenester som Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus og LG-kanaler. Du får dessuten smart-assistenter fra ThinQ, Google Assistant og Amazon Alexa.

Gaming er et stort fokusområde i år, noe som er forståelig etter lanseringen av konsollene PS5 og Xbox Series X. I sine 2021-enheter satser LG på VRR (variable refresh rate), Nvidia G-Sync og fire HDMI 2.1-porter (i hvert fall for OLED-modellene). Vi ser også støtte for Google Stadia og Nvidia GeForce Now-strømmetjenester, som etter planene skal lanseres i andre halvdel av 2021.

LGs AI Sound Pro-funksjon kommer også til å mikse opp lyden til 5.1.2-kanalslyd, som gir en surround-følelse – selv om vi ikker regner med at opplevelsen blir helt som i virkeligheten.

2020

LG OLED-TV 2020: hva er videreført fra fjoråret?

LG BX Series OLED

Modeller: LG 55OLEDBX, 65OLEDBX

Den mest prisgunstige OLED-TVen fra LG er den som ble lansert senest. LG BX OLED finnes hittil i to størrelser (55" og 65"), og senere kommer det trolig en modell på 77 tommer.

Som det rimeligste medlemmet i OLED-familien, benytter BX den litt mindre kraftfulle a7 Gen 3-prosessoren, i stedet for a9. Det betyr at BX ikke drar nytte av AI-oppskaleringen som er en ganske viktig funksjon ved større skjermformater.

LG CX Series OLED

Modeller: LG 48OLEDCX, 55OLEDCX, 65OLEDCX, 77OLEDCX

Ett trinn over innstegsnivået (BX-serien) finner vi 2020 CX OLED, som er en arvtager til den prisbelønte LG C9 OLED. Dette er den første TV-modellen i OLED-familien som benytter seg av a9 Gen 3-prosessoren. Som nevnt ovenfor, var dette første gang LG kom med skjermstørrelsen 48", så om du vil ha en mindre omfangsrik OLED, er OLED CX verdt å ta en titt på. Den sitter på et unibody-stativ som kan veggmonteres.

LG GX ‘Gallery’ Series OLED

Modeller: LG 55OLEDGX, LG 65OLEDGX, LG 77OLEDGX

En liten forandring i sortimentet for 2020 var at det ikke fantes noen OLED i E-serien. I stedet fikk vi GX «Gallery»-serien, som er en veggmontert OLED med porter på baksiden. Den har et design som minner om Wallpaper-serien, som også LG sto bak. Men ettersom portene er integrert i TVens bakside i stedet for en tilknyttet lydplanke, kan du selv velge hvilket lydsystem du vil koble Gallery-serien til. Det er dessuten verdt å merke seg at dette var den første TVen i sortimentet som støtter ATC 3.0.

LG WX ‘Wallpaper’ Series OLED

Modell: LG 65OLEDWX

Og når det er sagt, dukket det også opp en ny versjon av LG WX Wallpaper-serien i 2020. Den er tilgjengelig i størrelsen 65". Som sine forgjengere, har den en medfølgende Dolby Atmos-lydplanke, som fungerer som nav for inn- og utganger.

LG Signature ZX 8K OLED

Modeller: LG 77OLEDZX, LG 88OLEDZX

LG Signature ZX er så langt den eneste 8K OLED-TVen fra LG. Ettersom den har støtte for 8K, benytter enheten den avansert Alpha 9 Gen 3 8K AI-prosessoren med dyp læring for å kunne gi en bedre oppskalering. Her får du også stemmestyring via en innebygget mikrofon som aktiveres ved å si «Hi LG». Dette var en av de beste TV-modellene som ble vist under CES 2020.