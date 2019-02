Lekket offisiell video av Galaxy Note 9 avslører 1 TB lagringskapasitet

Vi visste allerede stort sett alt som var å vite om Samsung Galaxy Note 9, men en ny lekket video som stammer fra offisielt hold kan ha avslørt den siste hemmeligheten de hadde igjen.

Nyheten er at Galaxy Note 9 vil komme i en versjon med 512 GB lagring, og det vil også bli mulig å utvide kapasiteten med 512 GB minnekort. Dermed blir den blant de første telefonene på markedet med mulighet for 1 TB lagring totalt.

Alt dette stammer fra en video som ble publisert på Samsung New Zealands Twitter-konto, der de ved en feil la ut en annonse for forhåndsbestilling av telefonen. Videoen er i etterkant fjernet.

Ellers får vi bekreftet mye av det vi allerede visste om Galaxy Note 9, og vi får se en gul S Pen med den blå versjonen av telefonen. Pekepennen fremheves som ny og forbedret, og det stemmer med ryktene om at den skal være utstyrt med Bluetooth.

Den gule varianten av S Pen dukker opp igjen. (kilde: SamMobile)

Det påstås også at telefonen har et batteri som varer en hel dag, men vi vet ingenting om batteristørrelsen ennå og dette er noe Samsung stadig sier om telefonene sine.

Vi vet mye

Dette er første gang vi hører om 512 GB-versjonen av Galaxy Note 9, og det kommer også spesifikt frem at du kan utvide lagringskapasiteten med 512 GB til.

Dette vil samtidig ikke være den eneste versjonen av telefonen – i filmen står det med liten skrift at dette gjelder 512 GB-modellen, noe som antyder at det også vil komme versjoner med mindre lagring. Vi vet imidlertid ikke om det da er snakk om 64, 128 eller 256 GB.

Image 1 of 2 Hvor mye lagring får vi? (Kilde: SamMobile) Image 2 of 2 OK, det er mye lagring! (Kilde: SamMobile)

Utover det er det ikke særlig mye som vises i videoen med unntak av telefonens design. Det ser du ovenfor, eller du kan se på videoen som ligger hos SamMobile.

Lanseringsarrangementet for Samsung Galaxy Note 9 går av stabelen 9. august i New York.

Vi kan jo håpe at Samsung fortsatt har et par overraskelser i ermet når den tid kommer, men etter at vi nå har sett en lekket offisiell reklamevideo som fremhever viktige funksjoner er det lite sannsynlig.

Kilde: The Verge