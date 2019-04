Lekkasje peker mot at OnePlus 7 lanseres 14. mai

Ifølge en fersk lekkasje, skal OnePlus 7 lanseres 14. mai.

Datoen kommer fra Twitter-brukeren Ishan Agarwal, som har en lang historie med lekkasjer som har vist seg å stemme, men han sier ingenting om hvor informasjonen kommer fra.

Vi kan altså ikke uten videre ta dette for god fisk, men det er verdt å merke seg at OnePlus 6 ble lansert 16. mai 2018, så datoen 14. mai virker veldig sannsynlig.

Okay, so I'm gonna stop with the estimations and give you all what you want. I can confirm that #OnePlus7 Series is launching globally on "14th May" 2019! Exactly 1 month left for #OnePlus' Flagship Killer to be revealed! According to earlier leak: #GoBeyondSpeed! #OnePlus7Pro pic.twitter.com/KlUpHjZms7April 14, 2019