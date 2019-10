Lekkasje av iPhone SE 2-pris hiver bensin på ryktebålet

Rykter vedrørende iPhone SE 2 har versert i årevis nå, men det seneste i rekken kan være et hint om at en ny og billig iPhone er på vei i midten av 2020. Lekkasjen det er snakk om viser formodentlig prisen på den høyt skattede telefonen.



iPhone SE 2 skal etter sigende lanseres med en pris på $399 (omtrent 3650 kroner), dette ifølge Ming-Chi Kuo, en populær Apple-analytiker som fote kommer med informasjon om kommende Apple-enheter. Kuos prisspådom ble funnet i et notat, av Apple Insider.

Det er også Kuo som kom med informasjonen om utgivelsesdatoen i midten av 2020, så det er tydelig at han er temmelig sikker på at iPhone SE-oppfølgeren snart blir lansert. Apple lanserer ofte nye iPad-enheter i de første månedene i året, så det er ikke umulig at vi får se lanseringen av iPhone SE 2 samtidig som nettbrettene.

En ny og rimelig iPhone?

De siste årene har Apple lært å variere produktlinjene ved å legge til noen «billigere» varianter, som eksempelvis iPhone XR og iPhone 11, men det ville vært å vanne ut begrepet om man kalte disse produktene «billige» på samme måte som en telefon til 3000-4000 er.



Om prisen det går gjetord om viser seg å stemme kan iPhone SE 2 være en framifrå mulighet for folk som vil inn i Apples økosystem, men som ofte ender opp med å kjøpe eldre eller brukte iPhone-modeller, som gjerne går for rimelige summer.



Når det er sagt er det likevel slik at iPhone SE 2-modellen det går rykter om har en pris som ligger ganske nære på skillelinjen mellom midtsjiktstelefoner og billigtelefoner – den ville ikke ha vært med på vår toppliste over billige telefoner, for eksempel, nettopp på grunn av prisen.



Før vi bekymrer oss om pris blir vi pent nødt til å vente til midten av 2020 for å være sikre på hvordan iPhone SE 2 blir, og om Apple-folket kommer til å like den eller ei.

Kilde: Pocket Lint