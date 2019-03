Kan AI-komponister være musikkens fremtid?

Ecrett Music er et AI-drevet verktøy som genererer unik musikk til bruk i videoer. Kreasjonene kan brukes fritt, uten godtgjørelse, og høres overraskende naturlige ut. Tilgang til verktøyet koster bare noen noen tiere i måneden.

Dette er et stort fremskritt for alle som lager innhold til YouTube, men det er også ganske foruroligende – kunst er et område der man forventer at menneskelig oppfinnsomhet vinner over maskinenes effektivitet. Kan Ecrett Music, gjennom å være rimelig og praktisk, gjøre komponister av småsnutter arbeidsledige?

«Jeg tror at AI kommer til å hjelpe menneskelige musikere, ikke ta i fra dem arbeidsgrunnlaget» sier Ecrett Musics grunnlegger, Daigo Kusunoki. «Vi behøver ikke å være redde for at AI-er tar fra oss jobben, det som er viktig er å finne ut av hvordan vi skal dra fordeler av AI-enes evner, slik at vi kan bruke dem til å forbedre vår egen kreativitet.»

Det er et holdbart poeng. AI-er har hjulpet musikere siden 1995, da David Bowie brukte et program ved navn The Verbasizer for å plukke setningsfragmenter fra historier og artikler og mikset dem sammen, der å lage uforutsigbare tekster var målet.

Auto-tune

Kusonoki har vært en musikkelsker siden barndommen. Han begynte å spille gitar i tenårene, og drev på med dans da han gikk på universitetet. Han liker også å lage ting, og sier at han alltid har hatt en drøm om å kombinere disse to lidenskapene ved å lage noe relatert til musikk.

Hans første kreasjon innen musikkteknologi var SoundMoovz. «Brukere kan ha den på håndleddet eller ankelen, velge lyder via appen og lage en serie med lyder ved å bevege på seg», forklarer Kusonoki.

Med dette utgangspunktet begynte han å vurdere andre måter ikke-musikere kunne lage sine egne sanger på. «Siden SoundMoovz var en slags instrument-dings, ville jeg utvikle et verktøy som gjør at alle kan komponere musikk på en intuitiv måte», sier han.

Daigo Kusunoki, grunnlegger av Ecrett Music. Bilde: Dmet Products

Ecrett Music kjøres helt og holdent i nettleseren din. Alt man behøver å gjøre er å besøke nettsiden, velge type innhold (man kan eksempelvis velge «workout», «party», «travel», «relaxing», «cooking» eller «fashion»), velge en stemning («happy», «chill», «sad», «exciting» eller «serious») for så å velge lengden stykket skal ha. Man kan også laste opp videoer, slik at man kan få en forhåndsvisning av hvordan musikken og det visuelle kommer til å fungere sammen.

Systemet lager så et klipp til deg. Hvis du vil kan du redigere strukturen i komposisjonen, slik at den passer videoen bedre, for eksempel forandre på bassen, trommene, melodien og backingen. Det hele er såre enkelt, og krever ingen kunnskaper om musikkteori.

Når du er fornøyd med resultatet, klikk «download», lag en konto, og velg hvilken type medlemskap som passer deg best. Det er per nå to forskjellige typer medlemskap tilgjengelig, begge kan helt fint brukes til kommersielle formål.

Et såkalt standard medlemskap koster 5 amerikanske dollar (drøye 40 norske kroner) i måneden, og gir en ubegrenset tilgang både når det gjelder bruk og antall nedlastinger for bedrifter på opptil ni personer. Har man et større selskap, ti eller flere personer, kan man bruke pro-varianten, som koster 9,99 dollar (85 kroner) i måneden. Man får også noe rabatt om man velger å betale årlig fremfor en gang i måneden.

All musikken som genereres av Ecrett kan fritt brukes til hva som helst. det er ingen skjulte avgifter ved bruk i personlige eller kommersielle prosjekter, og man trenger heller ikke å kreditere noen (selv om skaperne foretrekker at man sprer adressen til hjemmesiden). Det eneste man ikke har lov til å gjøre er å selge musikken videre, lisensiere den ut til andre, eller på andre måter distribuere musikken selv.

Menneskelig inngripen

Kusonoki sier at foreløpige reaksjoner på Ecrett Musikk (som var ute av beta i forrige uke) har vært overveldende positive, der filmskapere har skrytt av hurtigheten og hvor praktisk tjenesten er.

Likevel har mange spurt etter flere alternativer for «scene» og «mood»-valgene – hvilket bare kan komme som et resultat av ekstra arbeidsinnsats fra de kreative menneskene bak.

Enhver bruk av AI er bare så bra som datamaterialet det er basert på. I tilfellet Ecrett ble dette utarbeidet av et utviklerteam på seks personer som inkluderte programvareingeniører, AI-ingeniører, designere og komponister.

«En av de hittil største utfordringene har vært å forbedre AI-teknologien, fordi det ikke finnes noen konkret definisjon på hva som gjør musikk emosjonell og menneskelig. Vi prøver fortsatt ut flere metoder for å forbedre AI-en», sier Kusonoki.

Selv om AI-baserte komponister kan være hjelpsomme verktøy ser det ikke ut til at Ecrett kommer til å stjele jobbene til musikere med det aller første.