Kamera-appen i Googles Pixel-telefoner får støtte for ekstern mikrofon

Googles flaggskip-telefoner er kjent for sine utrolige egenskaper innen foto og video, men brukerne har savnet mulighet for å benytte en ekstern mikrofon sammen med kamera-appen.

Og Google har lyttet og bekreftet i en tråd på Pixel Community Bruker-forum som ble startet i 2016, at de skal implementere støtte for eksterne mikrofoner som en del av en oppdatering til sin offisielle kamera-app som kommer samtidig som Pixel 3, altså 18. oktober i år.

– På samme tid som Pixel 3 lanseres (18. oktober), så vil vi introdusere støtte for Android-kompatible eksterne mikrofoner til bruk i kamera-appen for alle Pixel-telefoner, sa et medlem av teamet som jobber med Googles kamera-app.

Mikrofon-støtten vil bli gjort gjennom tilkobling via USB Type-C-porten på Pixel 2, Pixel 2 XL, Pixel 3 og Pixel 3 XL (mulig du trenger en dongle for det), mens de første Pixel-modellene vil ha tilgang til dette via 3,5 mm-porten.

I tillegg til støtte for eksterne mikrofoner så kommer kamera-appen til å få en rekke en rekke nye funksjoner, blant annet «Super Selfies», «Super Zoom» og «Top Shot» for å nevne noen. Sistnevnte tar en rekke bilder for deg, og bruker maskinlæring for å velge ut det beste av dem.