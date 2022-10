Julekalendere 2022

Har du husket julekalendere i år? En julekalender er for mange nesten like moro som julaften. Det er mye som skal på plass før jula og adventstiden kommer fort på oss.

Har du dårlig tid og er på jakt etter en lettvint kalender-løsning? La oss hjelpe deg.

Ventetiden til julaften begynner med julekalenderen –vi hjelper deg finne en raskt og enkelt. Så har du en mindre ting å tenke på før jul.

Forskjellige kalendere

Sjokoladekalender

"Klassikeren" er jo å ha en julekalender med sjokolade eller annet munngodt i. Man har kommet langt siden de første smakløse sjokolade-kalenderne, så her kan man stappe adventstiden proppfull med favoritt slikkeriene sine. Er samboeren glad i lakris?- fyll på med sort gull! Er farmor glad i «Anthon Berg»- ikke noe problem! Det finnes til og med kalendere med luksuriøs marmelade i. En kalender med godteri i er sjeldent feil og man får noe godt til kaffen allerede før solen har stått opp.

(Åpnes i ny fane) Ferrero Collection-julekalender (Åpnes i ny fane)

Ferrero Rocher-julekalender stappet med sjokolade.

Tre forskjellige smaker: Ferrero Rocher, Ferrero Raffaello og Ferrero Rondnoir.

Perfekt for sjokolade-elskeren

Pris 379kr

(Åpnes i ny fane) Lakritsfabriken i Ramlösa-julekalender (Åpnes i ny fane)

Julekalender for lakriselskeren!

Premium lakris med forskjellige smaker hver eneste dag.

Veksler mellom søtt, salt og supersalt.

Totalt hele 720 gram med lakris.

Pris 549kr



Lage selv

Kalenderen trenger ikke koste mye. Det finnes mange kalendere som kan kjøpes uten innhold med 24 luker man kan fylle på selv. Da står man helt fritt om man vil ha godteri, opplevelser, eller begge. Om man kjøper en god kalender med luker kan den brukes flere år på rad. Så gode minner og bra for miljøet.

Opplevelser

For de mer mer kreative kan en adventskalender fylles med opplevelser. Ikke tenk helikoptertur over New York, men heller små ting som "filmkveld" eller lage pepperkaker sammen. Det kan være så enkelt og greit som å lage middag sammen eller dra på kino en desemberkveld. Lag lapper og putt de inn i en ferdig kalender.

(Åpnes i ny fane) «Gjør din egen» julekalender (Åpnes i ny fane)

Gjør det selv-modell som du fyller med tjuefire overraskelser eller lapper for å overraske mottakeren.

Laget av papp og leveres sammenbrettet.

Enkel å montere

Perfekt for en som vil ha forskjellig og personlige overraskelser

Pris: 149kr



Barnekalender

Hva er barna dine er opptatt av om dagen? En kalender som gjenspeiler de yngstes interesser blir en suksess. Pokémon, Harry Potter, Roblox eller annet, det finnes en barnekalender for alle.

(Åpnes i ny fane) Roblox- julekalender

(Åpnes i ny fane)En ny og unik Roblox-del hver dag. Kjempestilig for Roblox-fans i huset.

Luker med figurer eller deler fra Roblox-universet.

Inneholder også to koder man kan bruke i selve spillet.

Pris 599kr

Kjærestekalender

Er man av den romantiske sorten kan man kline til med en klissete kjærestekalender. Hva med en ny skjeggolje hver dag til din skjeggete partner? Eller en ølkalender til den som er glad i godt drikke. Dette kan også lages selv eller kjøpes ferdig. For de som er ordentlig forelska kan man dele en erotisk-julekalender for å virkelig piffe opp adventstiden.

Singel-kalender

Om du bor alene eller er singel er dette INGEN grunn til å la være å ha en julekalender. Adventstiden er for alle, så unn deg selv en kul overraskelse hver morgen. Ha en kalender med ny deilig kaffe hver morgen eller en med nye dufter hver dag. Kanskje du lukter så godt at det blir din siste singel-jul?

(Åpnes i ny fane) Orion erotisk julekalender (Åpnes i ny fane)

Frekk og frisk adventstid venter deg med denne julekalenderen. Kom før nissen kommer!

24 luker med nye produkter hver dag.

Massasje, sexy leker og erotisk tilbehør for ham og henne.

18 årsgrense Pris 1649kr

(Åpnes i ny fane) Kahls kaffekalender (Åpnes i ny fane)

Kahls kaffekalender byr på spennende kaffesorter fra hele verden. Start desember-dagen med verdens beste drikk.

Tips til julekalenderen

Man kan fort overtenke og stresse med den "perfekte" kalenderen. Her er noen tips til å ikke la kalenderen bli en del av julestria.

Gjør det enkelt

Liker mottaker sjokolade, så skaff en sjokoladekalender. Om personen du skal overraske er en du kjenner godt kan noen fine ord hver morgen gjøre susen.

Ikke for dyr

En julekalender trenger ikke være for dyr. Det er tross alt 24.gaver og julaften når de er delt ut. Ikke blakk deg.

Rullere på hvem som får

Om man er flere i husstanden så kan man dele på EN kalender. Så rullerer man på hvem som får åpne. Det var jo sånn vi gjorde det på skolen. Da kan også flere bidra til innhold i kalenderen. Her er også et tips om å bli enige med partner eller besteforeldre om at man har EN kalender. Ellers blir det mange gaver før selve julaften. Man kan også vurdere en "Helgekalender" hvor man heller får en ekstra ting hver helg i adventstiden.

Gøy

Ikke ta kalenderen for seriøst. Det skal være en gøyal greie. Unngå en kalender med masse forpliktelser om å gjøre ting, senk heller lista i en travel måned.

Forskjellige kalendere del 2

Julekalendere (Image credit: Future) - Kalles også adventskalender

- 24 luker, hvor man åpner 1 hver dag

- Første, kjente julekalenderen stammer fra Tyskland

- Ble trykket på starten av 1900-tallet

- Sies at julekalendere ble laget for at barn skulle vite selv hvor lenge det var til jul.

- Før sjokoladen var det småkaker bak lukene

Eksamenskalender

Desember er for mange en travel måned på skolen. Siste innspurt før en fortjent ferie kan gjøres enklere med en kalender spisset til studenten. Hva med en ny energidrikk hver dag? Eller en kalender med en oppgave som gir litt hjernetrim som oppvarming før eksamen? Om man vet om noen som studerer i utlandet kan man lage en "norsk kalender" med kaviartuber og melkesjokolade (ikke blandet).

Dyrekalender

Selvsagt skal kjæledyrene også ha en kalender. Del adventstidens gleder med katten og frist med en godbit hver dag. Kanskje hunden trenger nytt bånd eller en tygge-leke? Dyrene kan også få opplevelser av deg, som en tur til parken eller en vask.

Trimkalenderen

Jaja, det måtte komme en sunn kalender også. Men dette kan være en morsom måte å gjøre noe annerledes sammen. Legg inn 24 øvelser man kan gjøre sammen med hele familien. Det kan være en push-up-konkurranse kanskje? Det finnes også proteinbar-kalender (Åpnes i ny fane) for de som pumper ekstra hardt.



2021 minner

Siste forslag er et klissete et, men det er en fin måte å se tilbake på året som har gått. Et minne man har sammen hver dag, gjerne med et bilde eller en suvenir som vekker gode minner.

(Image credit: gettyimages/JulPo)

Derfor feirer vi advent

Julen er en tradisjonsrik tid. Mat, gaver, lys (link) og sanger for å nevne noe. Men hvorfor feirer vi advent?

Vel, da må vi til kristendommen og det latinske ordet «Adventus Domini». «Adventus Domini» betyr «herrens ankomst» og er en nedtelling til Jesu-fødsel 24. desember.



Om man er religiøs eller ikke betyr altså advent "ventetid". Venting er ikke akkurat noe gøy, så derfor har man valgt å fylle denne tiden med noe hyggelig.



Julekalendere er kort sagt en hyggelig nedtelling til julaften, det kan man vi jo alle like. Hohoho – God ventetid!