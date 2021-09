Lanseringsdatoen til iPhone 13 i praksis bekreftet av britisk mobiloperatør

Lekkasjer og tidligere års arrangementer har vært grobunn for en antakelse om at 14. september sannsynligvis er dagen iPhone 13 vil bli lansert, og nå later det til at den britiske mobiloperatøren Sky Mobile har bekreftet datoen.



Selskapet lar deg registrere deg som interessent i en «kommende stor annonsering», før 14. september, og selv om verken Apple eller iPhone 13-sortimentet blir nevnt rent spesifikt, så vet vi at dette er de soleklart største lanseringene nå med det første, og fristen matcher godt med dagen vi allerede antok at ville bli lanseringsdatoen.



Ikke bare det: Twitter-brukeren Nils Ahrensmeier merket seg at et av bildene som brukes av operatøren bærer navnet «Apple_Launch_Pre_Reg». Så, om det var noen tvil om at Sky Mobile her snakker om iPhone 13-serien, så burde dette være nok til å overbevise de fleste.

(Image credit: Sky Mobile)

Dette bekrefter i bunn og grunn at iPhone 13-serien kommer til å bli annonsert den 14. september. Det finnes en viss sannsynlighet for at Sky Mobile simpelthen gjør en kvalifisert gjetning, men sannsynligheten er også stor for at selskapet faktisk vet hvilken dato lanseringen finner sted.



Phone Arena skriver at mobiloperatørens nåværende promoteringskampanje varer frem til 16. september, hvilket er én dag før man antakeligvis kan forhåndsbestille iPhone 13 (med andre ord, fredag den 17. september), siden Apple nesten alltid åpner for forhåndsbestillinger fredagen etter annonseringer finner sted.



Det er dermed tvilsomt at sluttidspunktet for kampanjen er en tilfeldighet, siden operatøren antakeligvis har planer om å oppdatere kampanjene sine rundt denne tiden, for å få plass til nettopp iPhone 13.

(Image credit: TechRadar)

iPhone 13 sendes antakeligvis ut til kunder den 24. september

Vi har ingen konkret informasjon om når man faktisk vil få iPhone 13-modellene i hende, men vi regner 24. september som en sannsynlig dato.



Apple pleier å begynne å sende ut telefoner én uke etter at det åpnes for forhåndsbestillinger, så om dette finner sted den 17. september kreves det ikke så mye hoderegning for å komme frem til 24. september. Det må likevel sies at vi på ingen måte er sikre på disse datoene riktig ennå, og det er mulig at enkelte modeller i iPhone 13-serien kommer til å lanseres på et senere tidspunkt.



Da forgjengerne ble lansert ble for eksempel iPhone 12 mini og iPhone 12 Pro Max sendt ut til kundene senere enn iPhone 12 og iPhone 12 Pro. Det var dog grunnet COVID-19-relaterte årsaker, hvilket kan se ut til å ha roet seg noe i år. Dermed er sannsynligheten stor for at man kan ta i bruk en splitter ny iPhone 13 den 24. september.