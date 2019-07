iPhone 11, iPhone 11 Max og iPhone 11R vises frem i ny video

Vi venter at Apple skal slippe tre nye telefoner i september, og takket være en video som ble sluppet på nett i dag har vi fått en detaljert kikk på hvordan modellene vi foreløpig kaller iPhone 11, iPhone 11 Max og iPhone 11R blir seende ut.

Videoen, som er publisert av MobileFun, hevder at de tre testenhetene de viser, stammer deres team i Kina, og at de skal ha vært brukt av deksel-produsenten Olixar til å utvikle nye produkter for Apples telefoner. Dermed skal de være helt korrekt når det kommer til fysisk størrelse, skjermstørrelse og portplassering.

Vi har ingen garanti for at de kommende telefonene blir seende nøyaktig ut som dette (og MobileFun har en litt brokete fortid når det kommer til «lekkasjer»), men disse testenhetene stemmer godt med tidligere rykter som har pekt mot at telefonenes design forblir vært likt med unntak av de større kamerablokkene på baksiden.

Samme størrelse

Ifølge MobileFun blir skjermstørrelsen og dimensjonene til de nye modellene nøyaktig de samme for dagens telefoner.

Det betyr at iPhone 11 får en skjerm på 5,8 tommer og at selve telefonen vil måle 143.6 x 70.9 x 7.7mm, men at den får et ekstra kamera på baksiden sammenlignet med de to til iPhone XS.

iPhone 11 Max er ventet å bli den største av de tre med en skjerm på 6,5 tommer og mål på 157.5 x 77.4 x 7.7, og også den er ventet å få tre kameraer.

Til sist har vi iPhone 11R som plasserer seg mellom de to andre når det gjelder størrelse, med en 6,1 tommer skjerm og dimensjonene 150.9 x 75.7 x 8.3mm. Også denne skal få et ekstra kamera sammenlignet med forgjengeren iPhone XR, og det betyr at den ender opp med to kameraer.

Selv om denne videoen virker svært overbevisende, skal vi ikke uten videre bare stole på at dette stemmer. Apple har ikke avslørt noe som helst om de kommende telefonene, og vi er fortsatt mer enn to måneder unna den ventede lanseringen.