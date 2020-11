Innspillingen av «The Witcher» sesong to satt på vent av Netflix – for andre gang

Netflix skal nå nok en gang ha satt innspillingen av «The Witcher» sesong to på pause i kjølvannet av fire COVID-19-smittetilfeller på sett i London. Variety bekreftet nyheten fra Deadline, nettstedet som opprinnelig skrev om saken. Netflix skal etter sigende fortsette filmingen når settet igjen vurderes som trygt. Ingen av smittetilfellene det er snakk om skal gjelde hovedpersonene i serien.



Dette er den andre gangen andresesongen av «The Witcher» stopper filmingen i år. Den første pausen inntraff da skuespiller Kristofer Hivju testet positivt for viruset i mars, før resten av film- og TV-bransjen nærmest kollektivt satte hele maskineriet på vent. Filmingen ble gjenopptatt i august.

Ansvarlig produsent og skaper av TV-serien, Lauren Hissrich, bekreftet nyheten på Twitter:

Hey, the world is turned upside down — so thanks for the love and support for our little corner of it. We Witchers are okay. The health and safety of our crew and their families come first, and we will do whatever we need to do to protect them. We’ll be back soon. XxNovember 8, 2020