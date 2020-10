Netflix kansellerer en av de største nye seriene i 2020

Netflix har kansellert TV-serien «Away», romdramaet med Hilary Swank i hovedrollen. Ingen grunn har blitt gitt for kanselleringen, som først ble rapportert om av nettstedet Deadline – serien virket relativt suksessrik, og dukket opp på Netflix' egne topp 10-liste, samt gjorde det bra i Nielsens strømmelister.



Det så definitivt ut som om det var lagt opp til en sesong to – men nå har den altså blitt en del av Netflix' en-og-så-var-det-over-statistikk, på samme måte som «I Am Not Okay with This» og «The Society.»

Netflix later til å være på kanselleringskjøret i år, wrestlingdramaet «GLOW» ble også avsluttet før vi fikk se snurten av den allerede bestilte sistesesongen, og den kritikerroste «Teenage Bounty Hunters» fikk også smake kanselleringsjaget.



Selv om det normalt sett er relativ fri flyt av informasjon når en TV-serie blir kansellert av større kanaler og er det slik at Netflix ikke gir ut data om hvor bra seertall mange serier har – de deler nøyaktig det de selv vil. Det kan dermed være uklart om hvordan enkelte serier gjør det blant publikum, og hvor mye mengden internasjonale seere har å si på avgjørelsene om å avslutte serier.

«Away» handler om en astronaut som forlater familien sin på et vanskelig tidspunkt for å bli med på et oppdrag til Mars, samtidig som serien også følger historiene til de andre i besetningen.



Hilary Swank er en av de få skuespillerne i verden som har vunnet to Oscar-statuetter for beste skuespillerinne – så det var store nyheter da Netflix klarte å hanke henne inn til å spille i en TV-serie.

Hvorfor kansellerer Netflix så mange serier?

Årsakene bak mange av Netflix' siste kanselleringer er ofte COVID-19-relaterte – men ellers er det generelt enighet om at serier kanselleres eller fornyes på bakgrunn av potensiell kostnad versus antallet personer som kommer til å følge med neste sesong.



Likevel understreker 2020 at det ikke er spesielt god bruk av tid å bli oppslukt av nye Netflix-serier – «GLOW» hadde allerede blitt fornyet, en ny sesong hadde blitt bestilt, men så kom kontrabeskjeden om at det likevel ikke ble noen ny sesong, hvilket er en ganske bitter beskjed. Vi kan i alle fall trøste oss om at andresesongen av «The Witcher» er omtrent så sikker som den kan få blitt.



Som nevnt har Netflix en tendens til å bare frigi informasjon om hvor bra en serie gjør det når de selv vil. «Ratched», for eksempel, har strømmetjenestens mest populære førstesesong i år – 48 millioner abonnenter så på den første måneden den lå ute.