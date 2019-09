IMAX Enhanced flytter kinoen til stua

Hvis du har lyst til å nyte film hjemme med samme følelsen som du får på kino kan du glede deg til denne nyvinningen – som snart finnes på Rakuten TV, i det minste.



Under IFA 2019-messen ble det klart at det såkalte IMAX Enhanced-filmformatet, som bruker et bredere sideforhold og en spesiell DTS-miks for å imitere følelsen man får når man er på kino, vil være å finne på et knippe toppmodell-TV-er fra Sony denne måneden – som første selskap ut i det europeiske markedet.

De kompatible TV-ene kommer foreløpig til å være Sony AG9 4K OLED, XG95 LED og ZG9 8K TV, men per nå vil disse filmene kun være tilgjengelige strømmetjenesten Rakuten TV.



Dette er en strømmetjeneste som ennå ikke har kommet til Norge, men som er uproblematisk å se for oss i nord om man tar i bruk en god VPN-tjeneste. Det er likevel uklart hvordan funksjonaliteten låses opp i selve TV-modellene.



En pressemelding for annonseringen sier at «Sonys TV-er innehar helt bestemte ytelsesforutsetninger bestemt av IMAX, DTS-ingeniører og Hollywoods ledende tekniske spesialister, slik at den beste kvaliteten, de skarpeste 4K HDR-bildene og kraftig og heftig lyd bringes til hjemmet.»

Hva kan man se med IMAX Enhanced?

Fra september 2019 kan brukere få tilgang til et lite knippe filmer med denne IMAX Enhanced-sertifiseringen via strømmeplattformen Rakuten TV, som er en tjeneste hvor man kan kjøpe eller leie enkeltfilmer. Filmene inkluderer «Venom», de to siste Spiderman-filmene og 2017-versjonen av «Jumanji» – og antageligvis en del andre, litt mindre, filmer.



Dog, alle filmene kommer ikke gjennomgående til å ha 1,90:1-sideforholdet karakteristisk for IMAX, «Spider-Man: Far From Home» vil for eksempel bare ha 45 minutter i formatet (tenk Christopher Nolan og «The Dark Knight», utvalgte innstillinger ble filmet i IMAX.)

Vi regner med at formatet kommer til å komme på andre Sony TV-er også, og at flere produsenter henger seg på på sikt, siden antallet filmer som kan vises i IMAX sakte men sikkert vil vokse. Det finnes mer enn nok HDR-formater der ute, og man har kanskje ikke lyst til å forholde seg til enda et – men gitt at fokuset her er å emulere kinofølelsen, kan IMAX-formatet være et som skiller seg fra mengden.