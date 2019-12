Google lanserer gratis nettleserbasert bildeoptimaliseringsverktøy

Google Chrome Labs, gruppen som utvikler eksperimentelle webapplikasjoner, har lansert en avansert nettleser-basert optimaliseringsverktøy man kan bruke for å gjøre klar bildene sine til publisering på internett.

Det er allerede et vell av gratis nettbaserte fotoprogrammer tilgjengelig, men Squoosh (som dette programmet heter) er laget for å gjøre jobben så raskt som mulig, og for å vise hva moderne nettlesere kan gjøre.

Når Squoosh har blitt lastet inn (i nettleseren din) kan man bruke den uten å være tilkoplet internett. Alt arbeid foregår inne i selve nettleseren. Man starter ved å dra et bilde inn i nettleseren din. Google sier at man bør bruke Chrome (naturligvis), men programmet fungerer med alle moderne nettlesere, inkludert de man har på mobiltelefoner.

Skvis filene med Squoosh

Squoosh kan konvertere og optimalisere bilder til flerfoldige formål, og støtter formater som OptiPNG, MozJPG, WebP, Browser PNG og JPG. Man kan gjøre om på størrelsen på bildet, og redusere fargepaletten. Man har også avanserte valg når det gjelder dithering, utjevning og sampling (hvilke valg man har tilgjengelig avhenger av hva slags format man velger å gå for).

Man kan se en forhåndsvisning av resultatet av optimaliseringen i sanntid, via at man flytter på en spak som gjør at man ser bildet før og etter. Den konverterte størrelsen vil også oppdateres og vises i sanntid, og man kan laste ned det optimaliserte bildet ved å bruke en knapp nederst til venstre, når man har sagt seg ferdig.

Squoosh er et prosjekt med åpen kildekode. Google Chrome Labs har gjort kildekoden tilgjengelig på GitHub.

