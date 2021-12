Garmin Fenix 7: nyheter, rykter, lansering og hva vi ønsker oss

Garmin Fenix 7, den neste modellen i Garmins rekke av sportsklokker i toppsjiktet, ventes å komme på markedet i løpet av 2022. Selv om selskapet ikke selv har bidratt med noen opplysninger, har ryktene begynt å svirre med økende kraft.

Nedenfor finner du opplysninger om ventet lanseringsdato og pris, samt spekulasjoner omkring egenskaper og forbedringer den vil kunne by på. Nedenfor dette følger en liste over hva vi virkelig ønsker oss av den.

Pass på å kikke innom denne artikkelen med jevne mellomrom. Vi oppdaterer den jevnlig med nyheter, lekkasjer og rykter inntil Garmin Fenix 7 blir lansert.

Rett på sak

Hva er dette? Arvtageren til multisportsklokken Garmin Fenix 6

Arvtageren til multisportsklokken Garmin Fenix 6 Når kommer den? Trolig tidlig i 2022

Trolig tidlig i 2022 Hva vil den koste? Trolig rundt 6000 kroner

Garmin Fenix 7: lanseringsdato og pris

Garmin lanserer vanligvis de fleste av sine nye enheter mellom juli og september. Fenix 6 ble for eksempel lansert i august. Dermed tror vi at vi fortsatt må vente litt på Fenix 7. Dette gjelder også de andre eventuelle enhetene i serien, som kan omfatte en Fenix S, Fenix X og en Fenix X Pro.

Hvis du ønsker deg en solcelleversjon av disse klokkene, må du trolig vente anda litt lenger. Vanligvis kommer solcelleversjonene på markedet en stund senere enn de ordinære modellene fra Garmin.

Garmin Fenix 6 ble lansert i august 2019. (Image credit: Garmin)

Hva vil den nye klokken koste? Ved lansering i Norge kostet Garmin Fenix 6 i overkant av 6000 kroner. Dette gjelder standardmodellen, men det finnes også flere andre modeller i denne serien, som Fenix 6S, Fenix 6X Pro og Fenix 6X Pro Solar. Toppmodellen hadde en lanseringspris på 7699 kroner. I motsatt ende av skalaen kostet Fenix 6S 3790 kroner ved lansering.

Selv om det ennå ikke er dukket opp noen opplysninger om prisen til Garmin Fenix 7-serien, antar vi at den neste modellen vil legge seg i det samme prisleiet.

Garmin har imidlertid for vane å justere prisen når det kommer nye modeller, og det kan like gjerne være nedover som oppover. Vi venter oss likevel en «stabil» lansering, mens markedsprisen for forgjengerne i mellomtiden har sunket. Standardversjonen av Fenix 6 lå allerede i januar 2021 nede på 3799 kroner.

Garmin Fenix 7: lekkasjer og nyheter

Det er ennå tynt med rykter om Garmin Fenix 7, for å si det mildt. Likevel kan vi gjøre oss noen kvalifiserte gjetninger om hva vi har i vente. Det er for eksempel mulig at opplading ved hjelp av solceller – som man fikk med de mest avanserte utgavene av Garmin Fenix 6 – vil bli tilgjengelig for alle modellene i serien. Garmin vil trolig også anstrenge seg for å redusere størrelsen og vekten på sine kommende modeller uten at dette går ut over utendørsegenskapene.

Vi venter oss dessuten forbedringer av skjerm og spesifikasjoner, i tillegg til at vi trolig vil få se noen helt nye funksjoner. Vi vet ennå ikke noe om hvilke det kan være snakk om, men nedenfor har vi satt opp en liste over hva vi ønsker oss (sammen med noen egenskaper vi ikke ønsker forandringer på).

1. Et nytt utseende

Fenix 6 er en omfangsrik affære. (Image credit: TechRadar)

Ingen vil beskylde Garmin Fenix 6 for å være elegant. Det er egentlig helt greit, for dette er tross alt en friluftsklokke av det robuste slaget. Men den er også dyr, og det å ha en dyr klokke som ikke ser stilig ut, er ikke like ideelt i alle situasjoner.

Den omfangsrike konstruksjonen går dessuten ut over dens egenskaper som treningsklokke, ettersom vi for eksempel opplevde den som for stor og klumpete til å være velegnet for yoga.

Derfor håper vi at Fenix 7 blir slankere, og helst også at den får en skjønnhetsmessig overhaling. Vi er usikre på hvor gjennomførbart dette er, ettersom vi naturligvis ikke ønsker at dette skal gå ut over kjernefunksjonene og holdbarheten – men vi ser gjerne at Garmin prøver.

2. Lavere pris

Det er ikke til å komme forbi at Garmin Fenix 6-serien er temmelig dyr. Den koster til og med mer enn Apple Watch 7. Vi snakker uansett om en klokke i toppsjiktet, og slikt vil jo alltid koste. Likevel vil det appellere til langt flere kjøpere hvis Garmin kutter prisen litt.

Det må sies at erfaringene så langt forteller oss at det er lite trolig at prisen vil gå ned. Garmins enheter lanseres gjerne til omtrent samme pris som forgjengerne.

3. Ikke AMOLED

Fenix 6 har nyttige knapper – men ikke berøringsskjerm. (Image credit: TechRadar)

Vi har hørt antydninger om at Garmin Fenix 7 kan få AMOLED-skjerm, slik man fikk med den nylig lanserte modellen Garmin Venu 2, men vi tror dette er et skritt i feil retning. En AMOLED-skjerm vil utvilsomt ta seg flott ut, men den vil være en kraftig belastning for batteriet. Dette er et stort problem når du har aktiviteter som går over flere dager. Memory-in-pixel (MiP) er kanskje ikke like elegant, men det kan være et mer praktisk orientert valg.

4. Solcellelading i hele serien

Garmin kom med solcellelading på sin toppmodell Garmin Fenix 6X Pro Solar, men de fleste Fenix 6-modellene er uten denne teknologien. Vi ser gjerne at dette blir en standard for hele Fenix 7-serien.

Vi ser også svært gjerne at den forbedres, ettersom solcelleladingen i våre tester bidro lite til å øke batteritiden. Med sin nylig lanserte modell Quatix 6X Solar har Garmin bevist at solenergien virkelig kan gjøre utslag. Sistnevnte klokke kan holde det gående i opptil 24 døgn mellom oppladingene, så vi er behersket optimistiske.

5. EKG-sensor

Allerede Apple Watch 5 fikk EKG, så hvorfor ikke Fenix 7? (Image credit: Future)

Selv om Garmin Fanix-serien konsentrerer seg mer om aktivitet enn om helse, er det ingen grunn til at den ikke skal kunne gjøre begge deler. Det hadde hjulpet å sette inn en EKG-sensor.

Dette er en egenskap som temmelig sikkert vil innlemmes i Garmin-klokkene i nær fremtid. Tidlig i 2021 begynte Garmin å rekruttere til en klinisk elektrokardiografisk studie. Denne ble gjennomført i mars, og tok sikte på å «bekrefte at Garmins progrmvarealgoritme for EKG kan oppdage og klassifisere atrieflimmer og normal sinusrytme på bakgrunn av EKG-data hentet fra en håndleddbåren Garmin-enhet».

Garmin må likevel innhente godkjenning fra helseinstanser i hele verden, men de kan uansett lansere sin Fenix 7 med EKG-funksjonen deaktivert, for senere å aktivere den gjennom en fastvareoppdatering når grønt lys er gitt.

6. Eræringsveiledning

Polar Grit X (og den nye Polar Grit X Pro) er utviklet for seriøse utøvere av utholdenhetsidretter. En av dens fremste egenskaper er noe vi gjerne ser hos Garmin Fenix 7, nemlig ernæringsveiledning. Dette bidrar til at du holder deg hydrert og hindrer at du går i veggen gjennom å be deg om å innta væske og karbohydrater med jevne mellomrom. Rådene bygger på din fysiologi og dine planlagte aktiviteter. Ofte er det vanskelig å forstå at man er i ferd med å dehydreres eller få glykogenmangel før det er for sent. Dermed kan dette spare deg for mye lidelse på lange løpeturer eller sykkelturer.