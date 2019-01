Første Android Q-lekkasje avslører mørk modus og nye personverninnstillinger

Mange venter fortsatt på at Android 9 Pie skal rulles ut til deres telefoner, men nå kan vi ha fått et første glimt av hva vi kan vente oss fra Android Q.

XDA Developers har nemlig fått tak i det som skal være en tidlig versjon, og de har lastet den inn i en Pixel 3 XL for å se hva som er endret.

Versjonen skal være bygget denne uka og skal innholde sikkerhetsoppdateringer for februar 2019. Den inneholder derimot ingen Pixel-spesifikke tilpasninger eller Google Play-apper, men utover det er det er det en del informasjon vi kan hente ut.

Den største avsløringen foreløpig er en ny mørk modus som gjelder for hele operativsystemet. Stadig flere apper legger til mulighet for å velge en slik mørk modus, men denne nye funksjonen (som er plassert under skjerminnstillingene) lar deg aktivere dette på tvers av hele systemet. Da får både systeminnstillingene, volumpanelet, hurtiginnstillinger og varsler mørk bakgrunn med lys tekst.

(Image: © XDA Developers)

I tillegg har XDA også funnet en ekstra utviklerinnstilling som gjør at du kan tvinge apper som ikke har denne innebygde funksjonen til å bytte til sort bakgrunn.

Android Q skal også få forbedret håndteringer av apptillatelser. Du vil kunne få en oversikt over tillatelsene til ulike apper og justere dem, slik at de for eksempel kun får bestemte tillatelser mens appen er i bruk. Hver enkelt app sin tillatelsesoversikt er oppdatert slik at du kan se hver enkelt tillatelse og blokkering, og der kan du også enkelt åpne, avinstallere og stoppe apper fra å kjøre.

Den nye versjonen får tydeligvis også en rekke nye utviklerinnstillinger. En av dem, som skal tvinge frem aktivering av en eksperimentell skrivebordsmodus for sekundære skjermer» fungerte ikke som forventet, men det kan virke som dette er en funksjon for større skjermer i samme gate som Samsung DeX.

Andre slike valg ser også ut til eksistere i mer eller mindre uferdig form, som en innebygget skjermopptaker, og nye tillegg med mer uklar funksjon som «Game Update Package Preferences». En bestemt funksjoner virker imidlertid til å fungere fint, og det er muligheten til å flytte apper til frittflytende vinduer ved å trykke og holde på dem i menyen for nylig brukte apper. Dette må imidlertid også aktiveres som en utviklerinnstilling ifølge XDA.

Noe mer stort og smått

Utover det vi allerede har nevnt skal det være et nytt valg i hurtiginnstillingene som heter «Sensors off», og XDA foreslår at denne i tillegg til å deaktivere radioer og sette telefonen i flymodus også deaktivere alle sensorer som akselerometer og gyroskop.

Skjermlåsen har også et et par nye funksjoner: «SmartLock only extends unlock» tillater at betrodde enheter holder telefonen våken lenger men gir ikke opplåsingsprivilegier, mens «Lock screen when trust is lost» vil låse telefonen når en betrodd enhet ikke lenger er betrodd.

Til slutt kan vi nevne at en ny filbehandlings-app lar deg sortere etter bilder, dokumenter, lyd, video og andre alternativer når du leter gjennom filene dine.

Det er alt XDA har funnet så langt, men det gir et godt innblikk i hva vi kan forvente fra Android Q-telefoner i løpet av året.