Et av de største sosiale mediene i Kina avslører brukernes posisjon – skal forhindre «dårlig oppførsel»

Den kinesiske brannmur har vært kimen til en unik versjon av internett som kontinuerlig er gjenstand for overvåkning og sensur, og nå er en nyvinning i Weibo i ferd med å forverre tilstandene.



Reuters melder at Weibo nå vil kunne vise brukernes omtrentlige posisjon ved hjelp av IP-adresser, i et angivelig forsøk på å bekjempe «dårlig oppførsel» på nett. Informasjonen skal vises både i profiler og i innlegg.



Et innlegg som annonserte forandringen ble lagt ut av Weibo-hovedkontoen har blitt lest over 200 millioner ganger, og de tilknyttede kommentarene inkluderer allerede informasjonen om lokasjon, hvilket i praksis bekrefter at funksjonaliteten allerede er implementert. Brukere kan ikke velge å slå av visningen av informasjonen.

I det ovennevnte innlegget forklarer Weibo at forandringen tar sikte på å «[...] redusere dårlig oppførsel, som for eksempel at personer utgjør seg for å være andre i diskusjoner om prekære emner, ondsinnet spredning av villedende informasjon og 'traffic scraping' [innhenting av informasjon, jour.anm.], og for å sikre autentisiteten og åpenheten i innholdet som formidles.»



«Weibo har alltid forpliktet seg til å opprettholde en sunn og ryddig debattatmosfære og til å beskytte rettighetene og interessene til brukerne når det gjelder å kunne raskt tilegne seg sannferdig og effektiv informasjon.»

Brannmurens tentakler styrkes

Kinesiske borgere har lenge satt sin lit til VPN-tjenester og andre verktøy som opprettholder personvernet for å kunne ha tilgang til ikke-kinesiske tjenester og for å ha mulighet til å snakke fritt på nett. Årsaken er åpenbar.



Weibo sier, ikke overraskende, at forandringene skal ta sikte på å «[...] opprettholde en sunn og ryddig debattatmosfære», men gitt at kinesiske myndigheter har muligheten og evnen til å overvåke alt nettinnhold – der kapasiteten gjerne kan være rettet mot innhold som går viralt – er det rimelig å anta at Weibo utelater enkelte beveggrunner.

I likhet med et Panopticon, vil fritt tilgjengelig informasjon om brukernes lokasjon føre til selvsensur, og dermed redusere arbeidsmengden for kinesiske sensurorganer, som i utgangspunktet må ha oversikt over flere hundre millioner brukere.



Den pågående nedstengningen av Shanghai og tilknyttede områder har ført til store vanskeligheter for apparatet som sensurerer og sprer propaganda, men hvorvidt myndighetene har pålagt selskaper å implementere nye funksjoner i kommersiell programvare er vanskelig å si – selv om timingen vitterlig er beleilig.