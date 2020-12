Enkelte PS5-konsoller er støyende – ikke samme vifte i alle maskiner, ifølge fransk publikasjon

Lager PS5-maskinen din mer lyd enn du forventet? Konsollen kan ha en kjølevifte av dårligere kvalitet enn andre PS5-maskiner, ifølge ny artikkel.



Det franske nettstedet Les Numériques har nå avslørt at ikke alle PlayStation 5-enheter holder samme kvalitetsnivå. Etter at publikasjonen merket at det var forskjell i opplevd lydnivå mellom test-enheten Sony gav dem og en PS5-maskin de selv kjøpte i en vanlig butikk begynte journalistene å stusse.



Etter hvert ble flere PS5-konsoller kjøpt og total fem enheter demontert, og det ble oppdaget at viftene på innsiden av alle de fem maskinene var helt forskjellige fra hverandre.

Vifteproblemer

Som man kan se av bildet under, skal viften som sies å være fra varianten som lager mest lyd ha 17 blader, mens enheten som pressen fikk skal ha en vifte med 23, noe tynnere, blader.

(Image credit: Les Numériques)

Selv om det er vanskelig å kvantifisere nøyaktig hvordan luftstrømmen fortoner seg i de forskjellige viftene, kan man generelt si at desto færre (og mindre) blader, desto mer må viften jobbe for å dytte luften gjennom, noe som kan føre til en vifte som lager mer støy.



Som vår søsterside, Tom's Hardware, sa: Nå kan man spørre seg hvor nyttige de mange eksisterende kjøletestene er, gitt at disse ikke lenger kan sies å gi en god beskrivelse av hva kunder faktisk får av maskinvare om de kjøper PS5 i en vanlig butikk.



Når det er sagt, så lenge PS5-viften på effektivt vis kjøler ned konsollen den sitter i, er det ikke spesielt sannsynlig at Sony kommer til å ville erstatte de mer støyende variantene.



Hvis du har lyst til å finne ut av hva slags vifte som sitter på innsiden av PS5-maskinen din, så er ikke dette rare operasjonen. Ta av de hvite sidepanelene (dette dekkes av garantien), så ser du viften det er snakk om.