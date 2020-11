Kommer «The Elder Scrolls 6» og «Starfield» til PS5? Sony er ikke sikre

PlayStation-sjef Jim Ryan har sagt at han er usikker på hvorvidt Bethesdas kommende spill, «The Elder Scrolls 6» og «Starfield», vil lanseres til PS5 – dette i kjølvannet av Microsofts oppkjøp av Bethesdas moderselskap ZeniMax.

I et intervju med det russiske nettstedet TASS (via vår søsterside GamesRadar), sa Ryan at det fortsatt usikkerhet rundt hvorvidt de kommende titlene vil dukke opp på PlayStation – eller om begge kommer til å bli Microsoft-eksklusive spill.

«Det er en avgjørelse vi ikke har kontroll over», sier Ryan. «Vi kommer til å vente og se hva som skjer. Jeg ser frem til å finne ut mer om dette.»

Sakte men sikkert

Ryan forklarte også at Sony har en annen tilnærming til det å kjøpe utviklere enn Microsoft. I de senere år har vi vært vitne til at Microsoft har kjøpt et utall utviklingsstudioer, inkludert Ninja Theory, Double Fine og Playground Games. Kjøpet av ZeniMax, eiere av Bethesda, er uten tvil selskapets største spilloppkjøp i de senere år.

«Vi har simpelthen en annen tilnærming», merker Ryan seg. «Vårt fokus har vært en stødig, saktegående, men konstant og organisk vekst av våre studioer, med en målrettet supplering via oppkjøp. Vi respekterer trekkene konkurrentene har gjort, de virker logiske og fornuftige. Samtidig er vi like fornøyde, og sikre på at vi har en bedre rekke spill klare til lansering enn vi noensinne har hatt ved noen av de andre konsollanseringene våre.»

Det er ikke dermed sagt at Sony ikke har kjøpt sine egne utviklere. I 2019 ble selskapet den stolte eier av Insomniac Games – utviklerne bak PlayStation-eksklusive titler som «Marvel's Spider-Man» og «Spider-Man: Miles Morales». I tillegg går det rykter om at Sony har planer om å kjøpe BluePoint Games, utvikleren bak «Demon's Souls»-remaken.

Det faller med andre ord helt og holdent på Microsoft om PlayStation-spillere vil få fatt på «The Elder Scrolls 6» og «Starfield» eller ei.