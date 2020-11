Sony forsvarer den høye prisen på PS5-spill – og sier at den ikke vil øke

Sony står på sitt når det gjelder prisene på PS5-spill, og har nå uttalt at $70 (799 kroner i norske nettbutikker) for spill som «Demon's Souls» er rimelig, gitt «hvor mange timer med underholdning» det tilbyr.



I en samtale med The Telegraph, forsvarer administrerende direktør og sjef for Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, selskapets tilnærming til prising av PS5-eksklusive spill – altså 799 kroner.



Da han ble spurt om han føler den veiledende prisen på «Demon's Souls» er rimelig svarte han følgende:

«Ja, ja, det gjør jeg. Hvis du måler antall timer med underholdning man får fra et spill som 'Demon's Soul' sammenlignet med andre former for underholdning. Jeg tenker at det er en redelig sammenligning å gjøre.»

Ryan ble også spurt om hvorvidt enkelte titler kan komme til å koste mer enn $70 i fremtiden, hvilket er basert på en ny artikkel fra Bloomberg, som ymter om at Sony vurderer en enda høyere pris i fremtiden.



«Jeg kan si at den informasjonen, om at vi vurderer høyere priser for egenproduserte spill, kategorisk er feil», svarte Ryan.

Har PS5 nok plass?

Intervjuet omhandlet også en del andre interessante poenger, som eksempelvis hvorvidt PS5s 667,2 GB med brukbar lagringsplass potensielt kan bli et problem.



«Vi hører ikke at det er et problem», svarte Ryan når spurt om folks oppfattelse av at PS5 har mangelfull lagringsplass. «Vi kommer selvsagt til å holde et øye med hva som skjer etter hvert som folk åpner PlayStation-esken og begynner å bruke maskinene. Vi tenker at vi klarer oss. Vi har selvsagt muligheten til å monitorere harddisk-bruken på PS4 ned på et mikroskopisk nivå, og alt vi erfarte der indikerer at vi klarer oss.»



Mange har fått (eller får snart) muligheten til å «åpne PlayStation-esken», som Jim Ryan sier, gitt at konsollen nå nettopp ble lansert verden over. Vi holder et øye med hvor man kan få kjøpt PS5, og kommer til å gi deg beskjed om begrensede partier dukker opp i norske nettbutikker.