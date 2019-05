En rekke funksjoner fra OnePlus 7-serien skal også komme til eldre modeller

Hvis du har en eldre OnePlus-telefon og ikke kan forsvare en oppgradering til OnePlus 7 eller OnePlus 7 Pro er det greit å vite at du ikke vil gå glipp en rekke av de nye funksjonene. Nå har nemlig selskapet avslørt at mange av dem er på vei til OnePlus 6T, OnePlus 6, OnePlus 5T og OnePlus 5.

Alle disse telefonene skal få Zen-modus – en funksjon hindrer deg i å bruke telefonen til noe annet en samtaler og fotografering i 20 minutter etter at har aktivert den. Alle de nevnte modellen vil også få skjermopptaksfunksjonen som lar deg lagre alt som skjer på skjermen.

FNATIC-modusen er også på vei, og dette er en spillmodus som blokkere alle varsler og optimaliserer ytelsen til prosessoren, og RAM Boost vil tilsvarende optimalisere RAM-bruken.

Bilde: OnePlus (Image: © OnePlus)

Andre ting som er på vei er muligheten til å svare raskt på meldinger i landskapsmodus, og overgang til Android Q. Sistnevnte er som kjent ikke på plass i OnePlus 7-serien ennå, men alle de nevnte telefonen skal altså få oppgraderingen.

Til slutt kan vi nevne DC-dimming, en funksjon som er ment å redusere skjermflimring ved lavere lysstyrke. Planen er å slippe dette som en beta-funksjon for OnePlus 6T og OnePlus 6, før de tar en vurdering på om og eventuelt når OnePlus 5T/5 også får den.

Selskapet har ikke gitt noen nøyaktig dato for når funksjonen vil dukke opp, men OnePlus sier at de skal komme «i nær fremtid» så du trenger nok ikke vente så lenge. Faktisk er Zen-modus og skjermopptak allerede i åpen beta for OnePlus 6 og 6T, så disse vil nok ble de første av de nye funksjonene som rulles ut til vanlige brukere.

Det kan også nevnes at uoffisielle versjoner av de to funksjonene er tilgjengelig for enkelte OnePlus-modeller, men med mindre du liker å fikle med sånne ting så anbefaler vi at du venter på den offisielle oppdateringen.