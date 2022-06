En av de beste nye Windows 11-funksjonene er rett rundt hjørnet

Microsoft har startet utrullingen av en svært etterlengtet funksjon i Windows 11 som burde gjøre det langt enklere å manøvrere rundt i filer og mapper.



I den seneste Windows 11-testversjonen (preview build 25136) – som nå er tilgjengelig for alle Insider-medlemmer – introduserte Microsoft et nytt fanesystem i Filutforsker, lignende de man finner i nettlesere.



Istedenfor at man må åpne opp nok et Filutforsker-vindu, om man vil finne frem til en annen fil eller mappe (mens man allerede holder på et annet sted), kan man nå simpelthen åpne en ny fane, som vil legge seg pent og pyntelig innenfor samme vindu.

Filutforsker i Windows 11 får faner

Den nye Filutforskeren ble annonsert i april, under et arrangement som hadde funksjoner som tilrettelegger for hybridisert arbeid i Windows 11 som fokus.



Målet er såre enkelt: Unngå rot på skrivebordet, og å gjøre det enklere å jobbe med flere lokasjoner samtidig ved å kutte ned på antallet vinduer man har oppe samtidig.



Annonseringen ble godt mottatt av Windows-tilhengere, som har spurt etter en lignende funksjon i årevis – i alle fall siden noe lignende ble implementer i macOS i 2013. Tidligere har brukere måttet laste ned tredjepartsløsninger for å kunne ta i bruk faner i Filutforskeren i Windows 11, men nå har altså Microsoft laget sin egen løsning.

Det nye fanesystemet er ikke den eneste nyvinningen i den nye Filutforsker-varianten. Microsoft melder (via et blogginnlegg (opens in new tab)) også om at side-panelet får et nytt strøk maling, hvilket også innebærer at skylagringstjenesten OneDrive blir mer synlig.



«Filutforsker introduserer en fersk layout i navigasjons-panelet på venstre side, som vil gjøre det enklere å navigere til mapper som er viktige for deg», forklarer Microsoft. «Den oppdaterte organiseringen gjør at man får enkel tilgang til pinned og ofte brukte mapper (hurtigtilgang) og OneDrive-skyprofiler knyttet til Windows.»

I tillegg vil tradisjonelle mapper som Dokumenter, Bilder, Nedlastinger, og så videre, ikke lenger ligge under «Denne PC-en», en plass som nå vil huse datamaskinens interne og eksterne harddisker.



Det er fortsatt uklart når den nye Filutforsker-versjonen kommer til å bli implementert i en vanlig oppdatering, men brukere kan i det minste trøste seg med at applikasjonen nå testes.