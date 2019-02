Eiere av Pixel-telefoner har problemer med å lagre bilder

Om du akkurat har investert en god del av ukepengene i en ny Pixel 3 eller Pixel 3 XL-telefon, så vil du nok at den skal fungere feilfritt ut av boksen. Nå ser det ut som en del eiere av de nye modellene har problemer med at kamera-appen ikke lagrer bildene de tar.

Det som ikke akkurat gjør saken bedre, er at dette ikke bare gjelder de nye modellene. I en tråd på Reddit, så fremkommer det at problemet ser ut til å også gjelde på Pixel 2 og Pixel 2 XL-telefoner og eldre modeller. Problemet ser ut til å komme og gå blant brukerne som opplever feilen, og det påvirker brukerne på forskjellige måter avhengig av maskinvare og oppsett.

Og selv om det ikke påvirker absolutt alle brukere, så ser det ut til at feilen i høyeste grad er reell. Det er også mange innlegg på Twitter som hevder at bildene på magisk vis forsvinner når de er blitt tatt, selv etter at den lille forhåndsvisningen av bildet vises i hjørnet av kamera-appen.

Ukjent feilkilde

Så hva er det egentlig som skjer? Det er det så langt ingen som vet. Noen spekulasjoner går på at man går bort fra kamera-appen for tidlig etter at bildet er tatt, og at den ikke får tid til å prosessere og lagre bildet. Enn så lenge så er dette bare en teori.

Det er også mulig at dette problemet ikke er relatert til kamera-appen, men til hvordan Android håndterer bilder. Det kan også være relatert til synkronisering i Google Photos. Enn så lenge må du rett og slett bare gi kamera-appen tiden den trenger for å prosessere og lagre bildene du tar.

Google har ikke gått ut offisielt og kommentert feilen, men basert på hvor mange brukere som opplever dette så vil nok en feilretting komme fra Google innen relativt kort tid.

Om det kommer en offisiell uttalelse fra Google så skal vi sørge for å oppdatere denne saken. Og om du opplever denne feilen med din Pixel-telefon, så får du enn så lenge bare sitte stille i båten og vente på en feilretting fra Google.

Kilde: Android Police