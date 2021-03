Disney+ har kapret 100 millioner abonnenter på 16 måneder

Det ser ikke ut til at Disney+ vil sakke farten med det første. Strømmetjenesten har nå 100 millioner abonnenter på verdensbasis, avslørte Disney-sjef Bob Chapek under selskapets årlige generalforsamling.



Sist måned meldte Disney at de hadde 94,9 millioner abonnenter, så det er trolig at den nylige lanseringen av Disney+ i Singapore, samtidig som selskapet innlemmet en hel rekke nytt innhold med Star-merkevaren, bidro til den nye milepælen.

Det mest imponerende er at Disney rundet 100 millioner abonnenter under halvannet år etter lansering, noe som går prognosene fra Disney-administrasjonen, på 60-90 millioner innen 2024, en høy gang.

Enda mer ambisiøse

Ifølge Chapek skal selskapet ha satt seg et mål om «Over 100 nye titler per år, og dette inkluderer Disney-animasjon, Disney-spillefilm, Marvel, Star Wars og National Geographic.»



Disney-sjefen forklarte: «Den enorme suksessen til Disney+ har inspirert oss til å bli enda mer ambisiøse, og til å øke våre investeringer i utviklingen av høykvalitetsinnhold betraktelig.»

«Vår direkte-til-kunden-virksomhet er selskapets topprioritet, og vår robuste forsyning med innhold kommer til å fortsette å være grobunn for dens vekst», sa Chapek, og det er ikke vanskelig å forstå entusiasmen – som Variety omtalte, har Disney+-suksessen ført til en rekordvekst i selskapets aksjepris, som endte opp på $201,91, mandag. Et godt stykke over $79, som var prisen for et år siden, i mars 2020.