Det første virkelige bildet av Galaxy S10 har lekket ut

Et nytt bilde som har dukket opp av Samsung Galaxy S10, tyder på at det nye flaggskipet vil få en heldekkende skjerm med kamerahull.

Også tidligere rykter har pekt mot at telefonen ville få et hull i skjermen til frontkameraet, noe som gjør det mulig for Samsung å la skjermen strekke seg enda lenger ut i kantene av telefonen.

Dette bildet av Galaxy S10 er også det første som faktisk er et ekte bilde og ikke datagenerert, og det stammer fra den kjente rykteformidleren Evan Blass. Kodenavnet han oppgir er for øvrig «Beyond 1».

Det er mulig vi får vite mer under CES 2019 neste uke (Samsung slapp hint om Galaxy 8 under CES 2017), men vi venter en offisiell lansering nærmere MWC 2019 i februar.

Samsung Galaxy S10 "Beyond 1," in the wild. pic.twitter.com/EMquh59KlnJanuary 3, 2019

Trådløs lading av andre enheter?

Galaxy S10 kan også ha et nytt triks i ermet (nytt for Samsung i hvert fall), skal vi tro en oppfølgings-tweet fra Blass:

– En kul funksjon jeg ikke har sett har vært nevnt tidligere, er at denne modellen skal kunne lade andre kompatible telefoner og klokker, skriver han.

Huawei Mate 20 Pro som ble sluppet i oktober i fjor, kan lade andre enheter som støtter Qi-lading, og det er mulig at det er denne løsningen Samsung vil legge til i sine telefoner.