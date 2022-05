De nye Sony-øreproppene LinkBuds S er dyre, men antakeligvis verdt det

Sony annonserte nettopp de nye støydempende øreproppene LinkBuds S, som inneholder mye av den samme lydteknologien som selskapets fantastiske WF-1000XM4, men denne gangen i den lettere og rimeligere innpakning.



Øreproppene, som for øvrig har figurert titt og ofte på ryktebørsen, bruker Sonys Integrated Processor V1, som muliggjør støydemping og mindre fordreining av lyden, i tillegg til å gjøre proppene strømgjerrige. De bruker også DSEE Extreme (i likhet med WF-1000XM4 og WH-1000XM5) for å få tilbake tapt lydkvalitet ved bruk av komprimerte lydkilder.



Lyden leveres av to dynamiske elementer på 5 mm, og proppene er sertifisert til IPX4, hvilket i praksis vil si at de takler vannsprut.

Gjevest av de inkluderte funksjonene er den såkalte Adaptive Sound Control-delen. Øreproppene justerer automatisk lyden slik at den står i stil med det omkringliggende, og mengden justeringer som utføres baserer seg på hva du befinner deg. Ifølge Sony skal AI-en bak Adaptive Sound Control kunne lære seg hvor du er, basert på oppførselen din og hvilke steder du besøker regelmessig.



LinkBuds S har også såkalt Precise Voice Pickup Technology, som ligner litt på Adaptive Sound Control. Denne funksjonen kontrollerer bruken av mikrofonene på begge proppene, slik at klarheten i samtaler opprettholdes ved en automatisk filtrering av uønsket støy.

Skreddersy lytteopplevelsen

Sony har også inkludert en del hendige funksjoner som gjør livet enklere. Du kan for eksempel slå på såkalt Speak-to-Chat, som i praksis pauser musikken når proppene får for seg at du snakker med noen andre. Du kan også velge simpelthen å ta proppene ut, hvilket vil aktivere sensorer som setter musikken på pause.



Enda mer kontroll over LinkBuds S får du med bevegelsessensorer som lar deg justere innstillinger, musikk-apper og Endel, en app som produserer skreddersydde soundscapes til bruk i alt fra arbeid til meditasjon.



Til slutt kan vi nevne et par funksjoner som henger sammen med Sonys partnerskap med andre selskaper. LinkBuds S fungerer i tospann med både Google Assistant og Alexa, og har unik AR-funksjonalitet ved bruk av mobilspillet «Ingress». Sistnevnte vil ta i bruk øreproppenes sensorer og funksjoner for å levere såkalt romlig lyd (spatial sound.)

Hvis du er nysgjerrig på batteriet, så kan vi melde om at LinkBuds S har en maksimal batteritid på 16 timer med den aktive støydempingen avslått. Øreproppene kommer på markedet i slutten av mai, og skal koste rundt 2000 kroner i USA. Gitt at forløperne, Sony LinkBuds, koster over 2000 kroner i Norge akkurat nå antar vi at den faktiske prisen hos norske forhandlere kommer til å legge seg noe over (prisforskjellen i USA er omlag 200 kroner.)

Sonys seneste hodetelefoner har fått enormt god omtale. WF-1000XM4 har figurert i toppsjiktet blant kritikerstanden, og det er gjerne den rikholdige lyden og de utstrakte kontrollmulighetene som trekkes frem. WH-1000XM5 er også snart i butikk, hodetelefoner som også støtter Speak-to-Chat og lignende smarte løsninger innen aktiv støydemping.

Hvis Sony fortsetter hardkjøret er det fort gjort at vi må oppdatere vår liste over de beste trådløse øreproppene på markedet.