Blir AirPods 3 lansert av Apple i oktober? Timingen er perfekt

Siden starten av oktober har det gått rykter om et nytt Apple-arrangement som etter sigende skal finne sted før vi bikker november, og spørsmålet er hva som kan være på trappene nå, i kjølvannet av iPhone 13-lanseringen i september.



Heldigvis fikk vi bekreftelsen tidligere denne uken: Apple har planer om et nytt evenement, og navnet er «Unleashed». Vi hører for tiden også snakk om at Apple ikke bare kommer til å avsløre ett produkt – men to.



Vi trodde opprinnelig at det nye arrangementet kom til å være Apples introduksjon av en MacBook Pro på 16 tommer, med en ny Apple M1X-prosessor, men ifølge et rykte som dukket opp på Weibo, viser det seg at vi kanskje også kommer til å få se nye AirPods 3 før måneden er omme også.



Black Friday 2021 er rett rundt hjørnet, så timingen kunne ikke vært bedre for Apple, hvis de ønsker å avsløre sitt neste flaggskip innen helt trådløse ørepropper.

Kommentar: Hvorfor AirPods 3 nå?

Det er vanskelig å vite helt nøyaktig hva Apple planlegger bak sceneteppet i Cupertino, men skal Apple lansere nye AirPods i år, så er det vanskelig å finne et bedre tidspunkt.



To år har gått siden lanseringen av den foregående AirPods-modellen – den med det trådløse lateetuiet – og siden den gang har Apple introdusert såkalt spatial audio (hvilket selskapet veksler mellom å kalle romlyd eller romtilpasset lyd på norsk.) Problemet er bare at Apple kun introduserte denne funksjonaliteten i AirPods Pro og AirPods Max, ikke i de vanlige AirPods-øreproppene.



Det ovennevnte – i tillegg til at Apple i det siste har solgt AirPods noe billigere, og helt klart prøver å holde seg i front når det gjelder helt trådløse ørepropper – gjør at vi tror Apple nå står klare med AirPods 3.



Det er ikke lenge til vi får vite fasiten: Apples oktober-arrangement vil finne sted den 18. oktober, klokken 19:00, og vi i TechRadar kommer selvfølgelig til å følge med, AirPods 3 eller ei.

