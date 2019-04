Bekreftet: OnePlus 7 Pro får syltynne skjermkanter og ikke skjermhakk

OnePlus venter sjeldent til den offisielle lanseringen med å gi ut detaljer om sine kommende telefoner, og OnePlus 7 Pro er ikke noe unntak. Nå har nemlig selskapet tatt ut en stor annonse i New York Times der det blant annet kommer frem at den ikke får noe skjermhakk.

Annonsen er delt i sin helhet på Twitter av brukeren @jerflash og delvis av OnePlus selv, og selv om den ikke helt utelukker at telefonen får et kamerahull i skjermen, så antar vi basert på tidligere lekkasjer, at den får en heldekkende skjerm og et selfie-kamera som spretter opp fra toppen av skjermen.

I annonsen understrekes det også at telefonen ikke får skjermkanter, men basert på tidligere lekkasjer ser det ut som den får en smal sort stripe nederst. Selskapet bruker nok dermed uttrykket «no bezels» like løst som for eksempel Samsung, som også har smale sorte kanter øverst og nederst på sine nyeste modeller.

Alt vi vet om OnePlus 7 så langt

Her ser du hva vi synes om Galaxy S10

OnePlus 7 Pro 5G kan bli en av de første 5G-telefonene på markedet

I see you @oneplus. Taking out this front page, 4 page ad in the @nytimes... If this is any indication, the #OnePlus7Pro launch is going huge! Who else is coming May 14th NYC? pic.twitter.com/J54QXxnNfIApril 29, 2019

Det understrekes også at telefonen ikke gir deg noe ekstra tull, ikke noe unødvendig programvare, ikke treg lasting av apper og ikke en prislapp på 2000 dollar. Det siste er nok et stikk til Samsung og Huaweis ekstremt dyre brettbare telefoner, men det tyder nok også på at OnePlus 7 Pro blir rimeligere enn mange andre flaggskipmodeller.

Annonsen inneholder også skjematiske fremstillinger av telefonen som bekrefter den heldekkende skjermen, og som viser frem det motorisert frontkamera som spretter opp fra toppen.

Dette er heller ikke de første detaljene selskapet har delt om den nye modellen. Tidligere har de blant annet nevnt at skjermen får et veldig «jevnt bilde», noe som peker mot ryktene om at skjermen får en oppfriskningsrate på 90 Hz.

Det kan være at selskapet velger å slippe enda flere detaljer i løpet av de kommende to ukene, men vi kommer uansett til å få vite alt under den offisielle lanseringen 14. mai der vi også venter å få se OnePlus 7 og OnePlus 7 Pro 5G.