Back to School: 10 tips for å kjøpe en laptop til skolestart

Her har vi ti tips til deg som skal kjøpe laptop til skolestart. Før studieåret begynner, er det lurt å se seg om etter en god student-laptop. Og når du kjøper en laptop til skolebruk, er det noen bestemte spørsmål som må besvares før du kjøper.

Uansett hvilken type laptop du vurderer å anskaffe til skolebruk, er det lurt å sjekke ut disse tipsene, slik at du ikke gjør et forhastet valg. Det er lett å glemme viktige spørsmål når du står foran noe som på overflaten later til å være et perfekt valg.

1. Planlegg for flere år

Det er mange vurderinger som skal gjøres ved anskaffelse av den mest velegnede skolestart-laptopen. Blant disse er å sikre seg at maskinvaren har høy nok kvalitet til å lose deg trygt gjennom utdannelsen. Selv om dette gir deg større startkostnader, kommer du bedre fra det i det lange løp.

Hvis du skaffer deg en laptop på lavbudsjett, vil du kunne slite med ytelsen hele tiden.. Noe som er enda mer uheldig, er at du oftere må bytte ut datamaskinen, og det er alt annet enn besparende. Det er bedre å sikre seg noe med god maskinvare gjennom å makse ut de innvendige oppgraderingsmulighetene, som mer RAM og større lagringsplass.

(Image credit: Huawei)

2. Batteri og strømforbruk

Du har ikke lyst til å måtte bekymre deg over at batteriet skal gå tomt midt i forelesningen, studiearbeidet eller under en presentasjon. Mange av dagens laptoper leveres med et batteri som holder ut en hel arbeidsdag. Når du leser tester av laptoper, kan du passe på at maskinen du velger tilfredsstiller dette kravet.

En annen faktor er at laptopens innmat er tilstrekkelig effektiv. Noen gaming-maskiner har grei batterikapasitet, men de kraftigste av dem tømmer batteriet temmelig fort. Du vil trenge en maskin som balanserer energi og ytelse, slik at du kan være så produktiv som mulig, så lenge som mulig. Hvis du ser en laptop som trenger en stor adapter med høy wattverdi, er sjansen stor for at batteriene tømmes raskt.

3. Vekt

Dette er en enkel sak. Hvis du skal bære på en laptop hele dagen, hver dag, vil du gjøre deg selv den tjenesten å sørge for at den er lett. Det vil gjøre det mindre slitsomt å ta den med seg omkring, og vanskeligere å bestemme seg for å droppe å ta den med.

Så kommer den vanskelige biten. Hvis du vil ha en laptop med et kraftig batteri, er sjansen stor for at den også er tung og omfangsrik.

Du kan unngå noe av vekten ved å velge en laptop som ikke har en fysisk, snurrende harddisk. I så fall ser du etter maskiner med SSD. Hvis du skulle behøve mer lagringsplass, kan du velge å bruke en ekstern disk med ekstra plass, som du kan ta med deg når du trenger den, og ellers la den ligge hjemme. På den måten trenger du bare å bære den ekstra vekten når du trenger innholdet på disken.

4. Operativsystem

Før du beveger deg for langt ut på handleturen, er det lurt å sjekke kravene til kursene du følger. Enkelte av dem kan ha bestemte krav til operativsystem ettersom programvaren som trengs bare støttes av ett operativsystem.

Ja da, billige Chromebook-maskiner kan være effektive til mange typer skolearbeid, men det kan være flere typer programvare de ikke støtter. Flere kreative fag kan kreve bruk av Mac OS-spesifikk programvare, eller har veiledninger som utelukkende støttes av dette systemet. Dette kan variere mellom de ulike utdannelsesstedene, så ikke bruk for mye penger på en maskin som ikke klarer jobben.

5. Laptoper og kjølesystemer

Hvis du skaffer deg en laptop med mye kraft under panseret, er det lurt å sjekke kjølesystemet. Mange laptoper har åpninger for luftinntak på undersiden av skroget. Jo kraftigere laptopen er, desto viktigere er det å sikre en god luftstrøm.

Du har kanskje laptopen fysisk på fanget når du bruker den i undervisningssammenheng, og da er det vanskelig å ikke dekke til disse luftinntakene med lårene. Varmeutviklingen kan både være uheldig for maskinen og ubehagelig for deg. Det kan også skape høy og distraherende lyd i lesesalen eller i auditoriet. Hvis du skaffer deg en laptop med luftinntak, må du passe p åå ikke dekke til disse, eller skaffe deg et kjølebrett.

6. Støtte for pekepenn kan være praktisk

En funksjon du kan være oppmerksom på, er et inntak for aktive pekepenner. Hvis studiearbeidet vil omfatte mye lesing av PDF-dokumenter, vil det spare deg mye tid og plass å ikke måtte printe dem ut eller prøve å notere i dem ved bruk av laptopens styreflate.

En pekepenn gjør det superenkelt å markere og gjøre notater i PDFer og andre dokumenter. Når du tar notater under forelesningene, er det sklere å skrive ned for eksempel tall og matematikk-stykker. Selv om dette ikke er noe som passer for alle, er det flott å ha muligheten. For å få det meste ut av et inntak for pekepenn, kan det være praktisk med en 2-i-1-maskin.

7. Ikke sats utelukkende på gaming

Selv om det virker fornuftig å kjøpe en maskin som kan håndtere alle dine gjøremål både i og utenfor studiene, er det ikke sikkert at det er det smarteste. Hvis du er veldig engasjert i gaming, og vil sikre deg en maskin med utrolig ytelse og høy oppløsning og oppdateringsfrekvens, er det fort gjort å velge en maskin som egentlig er langt kraftigere enn undervisningen krever, og dessuten koster mye mer enn nødvendig.

Du kan komme til at du kommer bedre fra det hvis du kjøper to maskiner som til sammen koster det samme som én gaming-laptop – en stasjonær til spill og en laptop til undervisningen.

Da kan det også bli rimeligere å oppgradere spillmaskinen når du mener tiden er inne for dette.

8. Ikke glem holdbarheten

Du kommer kanskje over en laptop som ser ypperlig ut på papiret, og som treffer den rette balansen mellom pris, ytelse og effektivitet. Men det etyr ikke så mye hvis selve konstruksjonen er dårlig.

En laptop du kjøper til skolestart vil trolig befinne seg mye av tiden i sekken eller vesken din, noe som gjør den utsatt for uhell. Hvis konstruksjonen er for svak, vil du altfor tidlig måtte erstatte maskinen.

Tester av laptoper legger ofte stor vekt på skjermhengselet, belaster skjermen og legger press på skroget. Hvis du kjøper på nettet, kan du se etter anmeldelser der man har lett etter svakheter i konstruksjonen. Hvis du kjøper i butikk, kan du selv kjenne etter om konstruksjonen virker ustabil eller skjør.

9. Gi laptopen et etui

Nå som vi først er inne på dette med holdbarhet … må du også tenke på hva du kan gjøre for at den solide konstruksjonen ikke skal utsettes for altfor mange prøvelser etter at du har anskaffet deg en maskin. Et PC-etui er en flott og enkel måte å holde laptopen i god stand på.

I tillegg til et den lille polstringen gir ekstra beskyttelse, kan også et etui hindre væsker og skrot i å komme i kontakt med maskinen. Med tanke på at mange etuier er svært rimelige, er det egentlig ingen grunn til ikke å skaffe seg et, særlig ettersom det er en svært billig forsikring.

(Image credit: Huawei)

10. Lyssterke og matte skjermer kan være behagelige for øynene

Hvis du tror at du kommer til å bruke laptopen mye utendørs, er det lurt å være klar over at ikke alle skjermer er skapt like. Du har kanskje sett ord som «matt», «blank» eller «anti-gjenskinn» knyttet til laptop-skjermer. De blanke skjermene kan være bedre egnet for bildegjengivelse, men for øynene dine vil det kanskje være bedre med en matt skjerm, eller en skjerm med anti-gjenskinn, særlig hvis du er ute i sollyset.

Du må også tenke på lysstyrken. For laptoper angis dette i nits (etter hundretall), men ikke alle produsenter oppgir dette. Dermed kan grundigere undersøkelser være på sin plass.

300 nits er ikke dårlig, men hvis du skal arbeide mye utendørs, selv under en parasoll eller markise, er en laptop med 400 nits eller mer enda bedre. Her kan vi eksempelvis nevne årets Samsung Notebook 9, Huawei MateBook X Pro, Dell XPS 15 eller fjorårets Razer Blade Stealth. Alle disse byr på 400 nits eller mer.