Apples nye Mac Pro er utrolig enkel å reparere ifølge iFixit

Siden Apple sakte men sikkert har gjort sine laptoper ekstremt vanskelige å reparere er det hyggelig å se at teknologigiganten har gått motsatt vei med sine stasjonære maskiner.



Nettstedet iFixit er kjent for sine sirlige demonteringer av helt ny teknologi, og de resulterende instruksjonene som følger av dette (noe de tilbyr for tusenvis av produkter). For mange er dette en fantastisk ressurs.

iFixit har blitt særlig kjent for å gi poengskårer for hvor enkelt det er å reparere ny og populær teknologi, og når det gjelder Apples nye Mac Pro (2019) er fasiten kanskje noe overraskende. Den nye stasjonære maskinen får imponerende 9/10, og blir beskrevet som «en mesterklasse i reparerbarhet.»



Skrytet forårsakes i hovedsak av at maskinen med viten og vilje har blitt laget på en modulær måte, og iFixit merker seg at Apple til og med tilbyr «nummerne til enkelte steg og også diagrammer på selve enheten, og publiserer gratis reparasjonsmanualer for enkelte reparasjoner.»

Noe som pekes på av demonteringsekspertene som særlig interessant er at Mac Pro kan skrus fra hverandre ved hjelp av «vanlige verktøy, eller ingen verktøy overhodet», og Apple skal også ha begynt å bruke «sokler og grensesnitt som er industristandard» i sine hovedkomponenter.

iFixit har notert seg et par abere, dog er en av disse antageligvis ikke så vanskelig å tilgi: SSD-en er spesiallaget av Apple, og knyttet til sikkerhetsbrikken T2, slik at den eksempelvis kan krypteres med Apples eget system, og dermed trengs det en Apple-tekniker for utskiftingen av denne.

Brukere kan også få problemer med å finne deler som ikke er på Apples «begrensede liste over godkjente reparasjoner», ifølge iFixit – selv om mange av disse delene tilhører ganske spesielle områder av maskinen, så det gjenstår å se hvor sannsynlig det er at man kommer til å behøve å forholde seg til disse litt mer uortodokse delene.



Under demonteringen gjorde iFixit det også klart at ryktene om at nye Mac Pro skal fungere bra som rivjern ikke medfører riktighet – hvilket selfølgelig er en stor skuffelse.

Kilde: iFixit