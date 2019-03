Apple har sendt ut invitasjoner – skal sannsynligvis lansere Netflix-konkurrent

Skal vi dømme etter hintet som følger med invitasjonene Apple nettopp har sent ut, så regner vi med at selskapet gjør seg klare til å lansere sin lenge ryktede strømmetjeneste som skal konkurrere med Netflix.

Arrangementet går av stabelen 25. mars, og ifølge Engadget og en rekke andre medier har det fått tittelen «It’s Showtime». Arrangementet skal holdes på selskapets hjemmebane i Cupertino, California og nærmere bestemt i Steve Jobs Theater.

Men klarer Apple å lokke til seg Hollywood-kjempene, slik Netflix har gjort? De har i hvert fall lagt en hel del penger i å produsere originalt innhold, med et budsjett på over 1 milliard dollar som skal sikre dem store navn. Samtidig skal det sies at Netflix brukte åtte ganger så mye i 2018, og vi skal heller ikke glemme at Disney er på vei til å kaste seg inn i konkurransen med all sin tyngde.

Prisen på Apples abonnement er det største mysteriet, men enkelte rapporter peker mot en lavere pris enn Netflix. Det er også ventet at den skal lanseres før Disney+, og med så mange Apple TV og iPhoner der ute kan det faktisk være at Apple har en sjanse til å stjele en del av markedet.

Apples arrangement 25. mars: hva kan vi forvente oss?

Apples fortsatt ikke navngitte strømmetjeneste kan komme til å bringe med seg en rekke kjente fjes. Vi har tidligere skrevet om avtaler med blant andre Oprah, Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, J.J. Abrams og Steven Spielberg.

Under arrangementet kan det også være at Apple introduserer nye medieformater til sitt voksene økosystem av tjenester. Det er for eksempel ventet at de skal slippe en ny magasintjeneste som følger av oppkjøpet av Texture. Den tjenesten, som tidligere har vært omtalt som «Netflix for magasiner», ga det et stort utvalg av magasiner til en fast månedlig pris.

Men kommer vi til å få se noe mer? Vi har i dag nådd den femte betaversjonen av iOS 12.2, og det betyr nok at vi nærmer oss lansering. Dermed kan det være at de nye magasin- og videotjenestene dukker opp sammen med den ferdige versjonen av iOS 12.2.

Det er også en liten sjansen for at vi får se mer til AirPods 2 og den nye spillstrømmetjenesten det har gått rykter om. Disse har det imidlertid være får konkrete rykter om, så det er mulig Apple sparer disse til et fremtidig arrangement.