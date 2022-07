Apple gjør det igjen: nye MacBook Air struper ytelsen

Hvis du sliter med å velge mellom de nylanserte M2-baserte MacBook Air- og MacBook Pro-maskinene, så kan det for alle som sitter på gjerdet være verdt å merke seg én ting: Det viser seg at MacBook Air begrenser prosessorytelsen med opptil 25 % når den utfører langtvarende oppgaver.



Disse dataene stammer fra The Verge (opens in new tab), som nylig testet MacBook Air (M2, 2022), der det ble gjennomført en testløkke på 30 minutter hvor flere kjerner ble brukt, slik at man fikk et bedre inntrykk av hvordan maskinen taklet lange og krevende oppgaver. Bruker en testprogramvare som for eksempel Cinebench R23, så får man riktignok nyttige tall, men det hele er over på bare noen få strakser. Det kan potensielt bety at man får en begrenset innsikt i hvordan prosessoren oppfører seg over tid.

Årsaken er antakeligvis mangelen på vifte, og at maskinen må begrense klokkefrekvensen for å unngå at innmaten blir for varm. Det er også verdt å merke seg at den M2-baserte MacBook Pro-modellen ikke råket på de samme ytelsesproblemene da den gikk gjennom samme test. Ikke så rart, gitt at den tar i bruk en vifte for å få bukt med varmen.



Et annet aspekt en bør tenke på, om man prøver å velge mellom de to M2-maskinene, er at MacBook Air har en SSD med tregere lesehastighet. Ikke spesielt overraskende, gitt at Apple prøver å holde produksjonskostnadene nede – men i kombinasjon med ytelsesforskjellene i prosessoren, så blottlegger det et basalt faktum: Air og Pro er forskjellige, på tross av at de tar i bruk samme M2-prosessor. Hvis du har planer om å kjøre heftige applikasjoner og gi maskinen heftige arbeidsoppgaver over lengre tidsperioder (som for eksempel rendring av video og 3D-animasjoner), så er antakeligvis MacBook Pro 13" (M2, 2022) et bedre valg.

Det er heller ikke dumt å ta en titt på 14- og 16-tommersmodellene, med M1 Pro- og M1 Max-prosessorer.

Kommentar: Det er lett å overse M1-baserte MacBook Pro

Denne nyheten vil antakeligvis gnage litt for en del Apple-tilhengere. MacBook Air var tross alt modellen som ble hausset mest opp før de to M2-maskinene ble lansert. Vi anbefaler likevel ikke at du lar disse forskjellene overskygge et eventuelt MBA-kjøp – gitt at bruksmønsteret ditt passer den rimeligere utgaven MacBook.



Hvis du er ute etter en relativt billig MacBook kan det likevel være lurt å ta en titt på den foregående maskinen, nemlig MacBook Air (M1, 2020), særlig hvis du har tid til å vente på Black Friday og Cyber Monday.



Grunnmodellen har allerede vært nede i godt under 10 000 kroner, og siden en må ut med minst 15 990 kroner for M2-varianten, er det ikke vanskelig å se at M1 potensielt kan være et røverkjøp.

Trenger en mer krutt vil det også være mulig å gå for de eldre MacBook Pro-modellene, eller ha is i magen og vente på M2 Pro- og M2 Max (som nærmest garantert er på vei.)



Veier man alle valgene opp mot hverandre vil det være tydelig at nye MacBook Air egentlig kun har noen særlig appell for de som er ute etter et nytt utseende, litt mer futt enn den M1-baserte Air-maskinen eller om man er av typen som er nødt til å ha det aller seneste.



Det føles litt som om Apple har skutt seg selv litt i foten med de taktfaste lanseringene denne gangen. Siden M1-lanseringen var såpass omveltende, så er det vanskelig å følge opp så kort tid etter, særlig for et selskap såpass ny i prosessor-gamet.

M2 er simpelthen ikke en stor nok oppgradering i ytelse for folk flest, særlig ikke siden anbefalt utsalgspris har steget såpass. 3000 kroner er et mellomlegg mange vil prøve å unngå, særlig siden forgjengeren ser ut til å komme til å klare seg helt fint i årevis fremover, rent ytelsesmessig.



Glem heller ikke at det er mer enn nok av andre bærbare PC-er på markedet som kan passe deg godt, og at mange av de aller beste laptopene ikke er Apple-maskiner – men det skal også sies at få klarer å matche ytelsen og funksjonene til MacBook Air med M1, til samme pris.

Kilde: WCCFTech (opens in new tab)