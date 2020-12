Android Auto endelig i Norge

Googles infotainmentløsning for biler – Android Auto – kommer snart i en offisiell versjon for det norske markedet. Dette skjer etter at norske brukere av Android har måttet vente i hele seks år. I et blogginnlegg skriver Google at utrullingen i Norden vil skje «de kommende månedene», samtidig som i 31 land i Europa.

Hvis du ikke kjenner til Android Auto fra før, kan vi fortelle at dette er Androids motstykke til Apples Carplay. Dette er altså en løsning som forlenger mobiltelefonens funksjonalitet inn i bilens informasjonsskjerm. Dette gir en smidigere og mer treffsikker tilgang til de appene man kan tenke seg å benytte under bilreisen. Her får man blant annet støtte for Google Maps, Waze, Spotify og Whatsapp.

Googles europeiske utrulling av Android Auto. (Image credit: Google)

Den ene store fordelen med systemet er selve grensesnittet. Det er bygget opp med store, tydelige ikoner. Den andre er stemmestyringen. Du kan ganske enkelt be bilen om å spille en sang fra Spotify, i stedet for å måtte fikle med telefonen mens du kjører (noe som uansett er forbudt i Norge).

Det har også tidligere vært mulig å installere Android Auto i Norge, men det er temmelig klønete. Da har man måttet ty til en «jukseinstallasjon», der man benytter seg av en sideinnlasting av appen, noe vi tidligere har beskrevet i en veiledning.

Men nå skal altså appen snart bli tilgjengelig i Googles Play-butikk. Det gjør alt mye enklere. Android Auto blir tilgjengelig på alle smarttelefoner som kjører Android 10. Men det skal også fungere med eldre versjoner av operativsystemet.

Hvis du bruker Android 11, vil du også kunne glede deg over en trådløs tilkobling til biler med støtter for Android, noe som gjør det hele enda enklere.

Kilde: Google