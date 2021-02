Amazon forbereder seg på å lansere sin egen digitale valuta

Amazon legger i disse dager ned grunnsteinene til det som skal bli en ny digital valuta, som skal kunne tas i bruk på selskapets egne plattformer, vitner en ny stillingsutlysning om.



E-handel- og sky-giganten leter nå etter medarbeidere som kan bli med i den såkalte Digital and Emerging Payments (DEP)-avdelingen, en del av selskapet som nå skal være i ferd med å utvikle et system som kunder i fremvoksende markeder kan bruke til å «konvertere sine kontanter til digital valuta.»

«[Ved å bruke valutaen] kan kunder nyte nettjenester, inkludert handel av varer og/eller tjenester som Prime Video», skriver selskapet.

Hvis man skal stole på stillingsutlysningen (som nå har blitt fjernet), skal prosjektet starte i Mexico, men senere ekspandere til andre nærliggende territorier, hvis prosjektet blir en suksess.



Det er uklart hvorvidt den nye digitale valutaen, som nå er under utvikling, kommer til å ha noen tilknytning til det eksisterende Amazon Coins-prosjektet, som tilbyr billigere priser til kunder om de kjøper via Kindle og Fire-enheter.

Amazons digitale penger

Det at selskapet nå beveger seg i retning av å lansere en digital valuta som kun later til å fungere på Amazon-plattformer kommer i kjølvannet av at en hel del store organisasjoner og institusjonelle investorer nå begynner å følge nøye med på kryptovaluta-økosystemet.



Elbilprodusenten Tesla annonserte for eksempel nylig at selskapet har investert en og en halv milliard amerikanske dollar i Bitcoin-valutaen, og kortgiganten VISA har nettopp avslørt en rekke API-er som i praksis gjør at tradisjonelle banker kan ta i bruk kryptovaluta.

I sommermånedene i 2019 annonserte Facebook Diem Association (tidligere Libra Association), som tar sikte på å lage et digitalt valutasystem der alle med en smarttelefon kan gjøre kjøp på tvers av land, uten at man blir pålagt store transaksjonsavgifter.

Selv om det foreligger få detaljer rundt det nye prosjektet, og Amazon per nå ikke har uttalt seg offentlig om temaet, så er det mye som tyder på at selskapets planer er i noe mindre skala. Det later til at den nye digitale valutaen kun vil fungere innenfor Amazons eget økosystem, og i starten vil det antageligvis kun være snakk om enkelte regioner.



Fordelene ved å bruke Amazons egne digitale penger for å gjøre kjøp kontra statlige fiat-penger er per nå uklart. Amazon har heller ikke svart på våre henvendelser.

Kilde: CoinDesk