Alphabet skiller ut kvanteprogramvare-avdeling i eget selskap

Alphabet har avslørt at den tidligere interne kvanteteknologi-gruppen har blitt skilt ut fra moderselskapet, og nå eksisterer som et eksternt firma.



Sandbox ble lansert i 2016 av Jack Hidary, og har tidligere fungert som en separat gruppe, utenfor selskapets X Development LLC-divisjon som driver med grunnforskning og såkalt moonshot-teknologi (som tar sikte på å utvikle verdensomveltende løsninger.)



Hovedkvarter for satsingen har vært i Palo Alto, California, og teller 55 ansatte, inkludert Hidary, som fortsatt er administrerende direktør. Helt siden begynnelsen har selskapet tiltrukket seg høyprofilerte investorer som for eksempel Google-sjef Eric Schmidt (som vil overta styrelederstillingen i Sandbox-styret), Breyer Capital, TIME Ventures, T. Rowe Price og milliardærinvestor Thomas Tull.

Arbeider med programvare

Det er ikke bare investorene som er meritterte. Selskapet har også en imponerende klientportefølje bestående av blant annet Softbank Mobile, Vodafone og Mount Sinai Health System.



Snakk om at Alphabet ønsket å skille lag med Sandbox dukket opp allerede sent i januar 2022, i kjølvannet av at Hidary noen måneder tidligere registrerte et California-basert selskap ved navn SB Technologies, med base i San Fransisco.



Rundt samme tid dukket også en sandboxquantum.com-nettside opp i eteren.



I forbindelse med det ovennevnte dukket det opp spekulasjoner om at det eksisterte to separate kvanteteknologi-team i Alphabet, siden selskapet etter sigende driver med Sandbox-lignende forskning i Santa Barbara. I fjor åpnet Google en kvantedatamaskin-lab i byen som huser en kvanteenhet som kan takle 1 millioner qubit.

Sandbox ser ut til å være mer programvarefokusert, snarere en maskinvare. I en artikkel skrevet av Business Insider, ble Hidary sitert med følgende uttalelse: «[...] maskinvare er veldig interessant, men det er egentlig programvaren som står for størsteparten av verdiskapningen.»



Hva Sandbox egentlig driver med i praksis er per nå uklart. BI beskriver selskapet som et som utforsker «[...] skjæringspunktet mellom fysikk og AI».



En talsperson for Alphabet fortalte Insider det følgende: «Sandbox samarbeider og deler teknisk innsikt på tvers av Alphabet, inkludert Googles kvante-, AI- og Cloud-utviklere, samt med forskjellige 'other bets'.» Det sistnevnte refererer til prosjekter i startgropen.

Kilde: CNBC