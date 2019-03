Alle spesifikasjonene til OnePlus 6T er lekket sammen med offisielle bilder

Det ser ut til at vi nå vet nesten alt om OnePlus 6T, selv om den ennå ikke er offisielt annonsert, og dagens komplette lekkasje av spesifikasjonene skulle fylle igjen alle huller – om den viser seg å være riktig.

I henhold til lekkasjen, som ble delt på Twitter av Ishan Agarwal, har OnePlus 6T en 6,4-tommers 1080 x 2340 AMOLED-skjerm med proprosjonene 19,5:9.

Den har tydeligvis også et 16 MP f/1,7- og et 20 MP f/1,7-kamera i tospann på baksiden, med optisk bildestabilisering, men det er uklart om begge linsene har OIS. Det skal visstnok også være et 20 MP f/1,7-kamera på forsiden.

Det er ikke overraskende at den sies å ha en Snapdragon 845-brikke, sammen med enten 6 GB eller 8 GB RAM, og 128 GB eller 256 GB lagringsplass. Batteriet skal være på 3700 mAh, og OnePlus 6T skal visstnok kjøre Android 9 Pie, og måle 157,5 x 74,9 x 8,2 mm og veie 180 gram.

Med den lille dråpenedsenkningen dekker trolig skjermen 86 prosent av overflaten, og skjermen beskyttes trolig av Gorilla Glass 6.

Det meste av dette har vi hørt før, og den store forskjellen her er egentlig kameraets blender, ettersom tidligere lekkasjer har oppgitt spesifikasjonene til baksidekameraet å være f/2.0.

Bilde 1 av 5 En kikk på OnePlus 6Ts skjermintegrerte fingeravtrykksleser. Credit: Ishan Agarwal / Mr Gizmo Bilde 2 av 5 OnePlus 6T har trolig en skjerm som dekker 86 prosent av overflaten. Credit: Ishan Agarwal / Mr Gizmo Bilde 3 av 5 Dette later til å være baksiden av OnePlus 6T. Credit: Ishan Agarwal / Mr Gizmo Bilde 4 av 5 6T ser ut til å få et 20 MP frontkamera. Credit: Ishan Agarwal / Mr Gizmo Bilde 5 av 5 Og det skal være et dobbelt kamera på baksiden. Credit: Ishan Agarwal / Mr Gizmo

Se 6T i aksjon

I tillegg til spesifikasjonene har den samme kilden gitt oss det som later til å være de offisielle markedsføringsbildene av OnePlus 6T. Utformingen virker identisk som på tidligere lekkede bilder, men disse gir oss et mer virkelighetsnært inntrykk av den.

Du kan se dråpenedsenkningen, den nesten fullstendig skjermdekkede fronten og det som ser ut til å være en bakside i glass, sammen med eksempler på mennesker som bruker den integrerte fingeravtrykksleseren og kameraet, samt utfører en videooppringning.

Som alltid kan slik informasjon være feilaktig, men bildene ser overbevisende ut. Lekkasjene stemmer også godt overens med det vi har hørt tidligere, og når det er så kort tid til lanseringen av OnePlus 6T, er sjansen stor for at den er mer eller mindre korrekt.

Kilde: GSMArena