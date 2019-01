8K-TV fra Samsung ned hele 30 prosent

Det er ikke alltid like gøy å være førstemann til mølla. Sent i fjor kom Samsung ut med en 8K-TV som gav de aller fleste bakoversveis. Dessverre bidro ikke bare bildekvaliteten til den nyfunne frisyren hos oss TV-interesserte, prisen var også av en storartet størrelsesorden (selv om den lå langt under det man kunne forvente av en 8K-TV).

Nå under januarsalget har nettopp Samsung Q900R (QE65Q900RAT, 65-tommersvarianten), apparatet som ligger på tredjeplass i vår oversikt over beste TV-er i 2019, falt fra 49 990 til 34 990 kroner hos Elkjøp. Det er hele 30 % lavere pris enn tidligere –15 000 kroner rabatt. Heldig for oss som hadde is i magen, litt surt for de som kjøpte før nyttår.

Dette er altså en toppmodell som ikke bare gir en framifrå bilder i 8K, men som også har fått skryt for å oppskalere materiale av mindre oppløsning på en måte som blir beskrevet som «mirakuløs». Med andre ord er dette en TV ikke bare for fremtiden, men for alle de som har lyst til å se på Full HD- og 4K-materialet sitt med nye øyne.

QLED-TV-en fikk skryt av fantastiske farger, imponerende lysstyrke og generelt nydelig bildekvalitet. Den er også minimalistisk til det fulle, kun et 8K-panel pakket inn i en tynn, mørk ramme. Alt av inn- og utganger er å finne i én enkelt boks som kan plasseres hvor som helst ved siden av. Dette passer med andre ord inn i enhver stue.

Kampanjen varer til 19. januar klokka 19:00.



Elkjøp har også kampanje på storebrorvarianten av Q900R, på 75 tommer, så om man i utgangspunktet har litt dypere lommer kan man her spare hele 20 000 kroner.