Som du kan lese i vår anmeldelse av Apple Watch Ultra 2, er vi store fans av den førsteklasses smartklokken som Apple introduserte i år. Hvis du er en fan som oss, kan det hende vi får noen triste nyheter, ettersom et nytt rykte antyder at vi ikke vil se en Apple Watch Ultra 3 dukke opp i 2024.

Dette kommer fra den pålitelige Apple-analytikeren Ming-Chi Kuo (via MacRumors), som sier at sjansene for at smartklokken dukker opp i løpet av det neste året «minker». Det ser ut til at utviklingen ennå ikke offisielt har begynt på enheten, noe som betyr at den er forsinket.

Hvis utviklingen av Apple Watch Ultra 3 ikke starter i desember, vil Apple nesten helt sikkert ikke ha tid til å lansere før 2025, ifølge Kuo. Begge tidligere modeller har blitt presentert på arrangementer holdt av Apple i september.

Når det gjelder årsaken bak forsinkelsen, mener Kuo at integrasjonen av nye funksjoner (inkludert «innovative helsefunksjoner») og problemer knyttet til et angivelig bytte til mikro-LED-skjermer kan ligge bak.

Det virker usannsynlig med en lansering i september

Apple lanserer vanligvis smartklokkene sine rundt samme tid hvert år. Bare den originale førstegenerasjons Apple Watch og Apple Watch 7 ble ikke lansert i september – de dukket opp i henholdsvis april 2015 og oktober 2021 (under den globale pandemien).

Gitt at Apple Watch Ultra 2 ikke var en stor oppgradering i forhold til forgjengeren – en mer lyssterk skjermer det største høydepunktet – er det mulig at Apple forbereder en mye mer betydelig mengde forbedringer for neste modell.

Det ville sikkert komplisere hvert trinn i utviklingen, fra innledende forskning til faktisk produksjon. Likevel virker det rart at arbeidet ikke egentlig har startet ennå, hvis vi antar at Kuos opplysninger om den kommende smartklokken er korrekt (og det er de vanligvis).

Den neste store datoen for Apple er en lanseringsbegivenhet planlagt til mandag 30. oktober. Det vil nesten helt sikkert fokusere på Mac-er, ettersom Apples lanseringer for mobil og wearables allerede er unnagjort i år.