Amazfit Helio Ring avduket på CES – kommer Samsung Galaxy Ring i forkjøpet

Amazfit har avduket Amazfit Helio Ring, en ny smart wearable designet for «optimal atletisk ytelse», på CES 2024.

Amazfit er det seneste merket som konkurrerer med de beste smartringene, som fjorårets Ultrahuman Ring Air og Oura Generation 3. Selv om vi ikke vet alt om Helio-ringen akkurat nå – vi savner blant annet lanseringsdatoen og prisen – har vi funnet ut noen detaljer om selve enheten.

Ringen er laget av en «hudvennlig» titanlegering og veier mindre enn 4 gram. Det sies å tilby detaljert søvnsporing (vi har utpekt dens hovedkonkurrent, Oura-ringen, til den beste søvnsporeren akkurat nå) og restitusjonsstatistikk. Den har 10ATM vannmotstand, noe som betyr at den kan senkes ned til en dybde på opptil 100 meter. Den vil også levere ukentlige og månedlige søvnrapporter sammen med søvnhelsevurderinger.

Som de beste Garmin-klokkene, vil Helio gi beredskapspoeng på bakgrunn av din fysiske anstrengelse og kvaliteten på søvnen din. Hvis du er en som løper, vil den gi spådommer om løpstider fra 5 Km til maraton, som med Garmin-klokke. Imidlertid ser det ut til at den vil leveres med bare fire treningsmodi som har blitt annonsert så langt: løping, gåing, sykling og tredemølle. Vi håper det kommer flere i fremtiden.

Som tilsynelatende alle andre velværeenheter som ble avduket på CES i år, har den også et AI-element: Den medfølgende appen heter Zepp Aura AI, og beskrives som en «hvile- og velværetjeneste» med en AI-chatbot som du kan stille spørsmål om helsen din.

For å få tilgang til denne AI-chatboten må du imidlertid abonnere på premiumversjonen av appen. Den gir deg også ukentlige og månedlige treningsrapporter og koster $69,99 (ca. 700 kroner direkte omregnet til dagens kurs).

Se våre tanker om smartringer i videoen nedenfor:

Smartringenes tidsepoke er begynt

Vi digger ideen med smarte ringer. Maskinvare som overvåker helsen vår med omtrent samme funksjoner som en smartklokke og som kan bæres på fingeren? Mer behagelig under søvn, diskret om dagen, mye mer diskret enn en stor og prangende skjerm rundt håndleddet, med støtte for NFC-betalinger og avansert treningssporing? Ja takk! Vi regner med å se mye konkurranse som svar på Helio-ringen, så 2024 ser ut til å bli et virkelig godt år for smarte ringer.

Prisen på denne teknologien ser imidlertid ut til å være månedlige og årlige betalinger. Oura og Ultrahuman har også valgt en månedlig abonnementsmodell, så kanskje vi kan regne med at dette vil bli standarden for smartklokker fremover – selv om vi absolutt ønsker oss et engangskjøp fremfor løpende betalinger. Vi forstår at det krever kapital å utvikle velværeapper som oppdateres kontinuerlig og mange premiumtjenester gir god valuta for pengene. Men vi misliker ideen om at våre egne data blir solgt tilbake til oss.

Kanskje den omtalte Samsung Galaxy Ring vil bryte denne trenden? Samsung krever ikke at du tar opp et premium-abonnement for å få gleden av Samsung Galaxy Watch 6 fullt ut, så vi håper at de vil velge å følge samme taktikk for Galaxy Ring. Det blir interessant å høre hvor mye Amazfit planlegger å selge sin Helio Ring for. Dette kan utgjøre forskjellen mellom en rimelig enhet og en ring som flopper umiddelbart etter lansering.