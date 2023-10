Samsung Galaxy Ring kan bli lansert sammen med Galaxy Z Fold 6

Ryktene om en kommende Samsung Galaxy Ring fortsetter å dukke opp, men det vil sannsynligvis være noen måneder unna – den siste indikasjonen er at den smarte ringen ikke vil se dagens lys før lanseringen av Samsung Galaxy Z Fold 6.

Dette er ifølge det sørkoreanske nettstedet The Elec (via Android Authority). Vi husker at Samsung Galaxy Z Fold 5 ble lansert i juli 2023, så det er mulig at Z Fold 6 og Galaxy Ring kommer rundt juli 2024.

Det er imidlertid ikke sikkert. I tillegg til å antyde at den smarte ringen kommer samtidig med den brettbare mobilen, nevner nettstedet også tredje kvartal 2024, noe som indikerer at begge disse enhetene kan lanseres i august, september eller oktober.

Elec fortsetter med å si at en tidlig lansering av Galaxy Ring i 2025 også er en mulighet. Dermed ser det ut til at det fortsatt er mye usikkerhet rundt hvor snart enheten vil være klar for forbrukermarkedet.

Fire størrelser

Andre halvdel av 2024 eller begynnelsen av 2025 er litt senere enn vi forventet. Tidligere rykter hadde knyttet lanseringsdatoen til januar 2024, noe som ville betydd at den smarte ringen skulle lanseres samtidig med Samsung Galaxy S24-serien.

Vi har også sett bilder av den bærbare inne i Samsung-apper, en annen indikasjon på at den kan være på vei. Andre rapporter om at Galaxy Ring er i produksjon har også nevnt en lansering en gang i 2024.

Det er noen flere godbiter å hente fra artikkelen på The Elec. Tilsynelatende er bare én modell av Samsung Galaxy Ring i produksjon, selv om den vil komme i fire størrelser for å passe til så mange fingertyper som mulig.

I tillegg vurderer Samsung også å søke medisinsk godkjenning for enheten, ser det ut til. Det vil bety regulatorisk godkjenning for avlesninger tatt av forskjellige sensorer (som en hjertefrekvenssensor), og kan skyve lanseringsdatoen enda lenger.