Samsung Galaxy Ring kan komme i produksjon i august

Nå som støvet begynner å legge seg etter det enorme arrangementet Samsung Unpacked 2023, kan vi begynne å rette blikket mot Samsungs fremtidsplaner. Det ser ut til at en smart-ring ligger i kortene.

En melding fra det sørkoreanske mediet The Elec (via SamMobile) antyder at masseproduksjonen av en Samsung Galaxy Ring kan påbegynnes så tidlig som i august 2023. Dermed ligger det an til at denne wearable-enheten vil kunne nå kundene i løpet av et års tid.

Den offisielle lanseringen vil trolig skje i løpet av 2024. Enheten er av en slik art at den må komme seg over flere juridiske hindre før den kan gjøres tilgjengelig og begynne sporingen av et bredt utvalg livstegn.

Med en lansering tidlig i 2024 vil Galaxy Ring kunne komme på markedet på samme tid som Samsung Galaxy S24. Derfor kan det være fornuftig å lansere begge enhetene samtidig – kanskje i januar eller februar, hvis Samsung følger samme tidsskjema som i 2023.

Historien så langt

Ryktene om en Samsung Galaxy Ring har i hvert fall svirret siden i fjor. Da dukket det opp et Samsung-patent som pekte mot en eller annen form for smart-ring fra selskapet. Den skal kunne måle alt fra pulsen til antall skritt.

Etter patentet kom varemerkeregistreringen tidligere i år, der Galaxy Ring ble nevnt ved navn. Den beskrives som en smartenhet «for måling av helseindikatorer og/eller søvn i form av en ring» (ordlyden er opprinnelig koreansk).

Så vokste spekulasjonene enda et hakk i juni. Da kom nemlig nyheten om at prototyper av Galaxy Ring angivelig var blitt testet. Prototypene var på et fremskredet stadium og ble bedømt ut fra stabiliteten i ytelsen.

Alle disse tegnene peker i samme retning og antyder at Samsung Galaxy Ring er like om hjørnet. Akkurat nå er nok tredje generasjon av Oura den mest kjente smart-ringen, og den gir oss noen tanker om hva Galaxy Ring vil kunne utrette.