Vergeet 115-inch 4K TV's, TCL zegt dat er binnenkort 130- en zelfs 150-inch modellen aankomen

TCL zegt dat er binnenkort 130-inch LED TV's en misschien zelfs LED TV's van bijna 150-inch aan staan te komen. Dit is het resultaat van nieuwe productiemethodes voor het maken van displays volgens FlatpanelsHD.

Ondanks het feit dat het bedrijf recentelijk nog een 115-inch 4K mini-LED TV op de markt introduceerde (het model dat hierboven te zien is). Dit model staat hier in Europa bekend als de X955K Max en beschikt over een 6.2.2-kanaals Onkyo-speakersysteem en hij levert zo'n 5.000 nits aan helderheid. Dat is feller dan vrijwel alle modellen op onze lijst van de beste tv's. Toch is TCL zich nu dus alweer op nog grotere modellen aan het focussen.

TCL CSOT, het onderdeel van het bedrijf dat zich focust op de productie (en de panelen ook aan andere fabrikanten verkoopt), heeft zijn 115-inch schermen ontwikkeld in wat het zijn 'Generation 11'- of '11G'-fabrieken noemt. Dat is een upgrade ten opzichte van de 'Generation 8.5'- of '8.5G'-fabrieken die werden gebruikt voor zijn 98-inch panelen. TCL zegt dat het ook mogelijk is om nog grotere schermen te produceren in de 11G-fabriek. Daar worden namelijk nog grotere panelen gemaakt (die het 'moederglas worden genoemd), waar vervolgens twee 130-inch panelen uit kunnen worden gesneden.

TCL gaf zelfs aan dat een gigantisch 148-inch scherm mogelijk zou moeten zijn in de toekomst en ook in dat geval dus nog in de 11G-fabriek. Het bedrijf voegde daar wel meteen aan toe dat zo'n model nog veel duurder zal zijn dan een 115-inch of zelfs een 130-inch tv. Om je een idee te geven in welke richting die prijs zal zitten, is het handig om te weten dat je de 115-inch TCL X955K Max momenteel voor 19.999 euro in huis kan halen. Je moet voor nog grotere maten dus wel bereid zijn om een fortuin uit te geven.

Grotere tv's voor minder geld

Het is het wel waard om te vermelden dat de X955K niet over het grootste paneel beschikt dat TCL ooit heeft ontwikkeld. Eerder dit jaar onthulde het namelijk ook al de X11H Max in China en dat is een enorme 163-inch micro-LED TV. Die beschikt dus ook al over een geavanceerdere displaytechnologie dan de LCD/LED-panelen die dus in 130- en 148-inch varianten zullen verschijnen.

TCL is niet het enige merk met een gigantisch scherm in zijn line-up van tv's. Ook LG en Samsung hebben erg grote micro-LED-modellen. Vooral LG’s 136-inch luxueuze micro-LED TV met B&O-speakers is erg interessant.

Het probleem met micro-LED is alleen de hoge prijs. De 163-inch TCL X11H Max kost namelijk 800.000 Yuan en dat is omgerekend meer dan 100.000 euro. Die tv is daarnaast dus ook niet eens te koop in het Westen. Die 136-inch LG-tv is overigens ook niet heel aantrekkelijk qua prijs. Dat model kost namelijk 300.000 dollar (omgerekend iets minder dan 280.000 euro).

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

Toen TCL een aantal jaar geleden zijn 98-inch tv's op de markt introduceerde, leek het erop dat dit soort grote tv's nooit echt betaalbaar zouden worden. Toch zijn een aantal van deze 98-inch modellen al flink in prijs gedaald. Het instapmodel, de P745, kost momenteel bijvoorbeeld maar zo'n 1.899 euro. Andere merken beginnen ook steeds meer 98-inch tv's te ontwikkelen. Zo hebben LG, Samsung en Sony allemaal al toestellen met dit schermformaat uitgebracht en deze tv's beschikken ook allemaal over TCL-panelen, want TCL CSOT is het enige bedrijf dat momenteel 98-inch panelen produceert. Zelfs een aantal van de beste OLED TV's zijn tegenwoordig beschikbaar en een 97-inch variant.

Met dit alles in gedachten is het waarschijnlijk dus gewoon een kwestie van tijd voordat de 115-inch LED TV's van TCL in prijs dalen. Hopelijk gaan we dan ook van die 20.000 euro richting de prijzen die de 98-inch modellen nu hebben. Misschien verschijnen er over een paar jaar zelfs budgetopties voor 130-inch tv's.