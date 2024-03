TCL onthult mini-LED TV met extreem hoge helderheid van 6.500 nits

Wat heeft een grootte van 98 inch, 14.112 dimzones en een helderheidsniveau dat zo hoog is dat je spontaan de zonnebrandcrème erbij neemt? Dat is natuurlijk de nieuwste mini-LED TV van TCL, de TCL X11H.

De nieuwe tv wordt eerst in China gelanceerd, maar zal uiteindelijk zijn weg vinden naar de VS en Europa. Ondanks de vergelijkbare naam is dit niet dezelfde tv als de recent aangekondigde X11H Max, oftewel de 136-inch micro-LED TV van meer dan 100.000 euro.

De specificaties (via FlatpanelsHD) zijn indrukwekkend. Met 14.112 dimzones in de 98-inch versie en maar liefst 10.368 in het 85-inch model, kan de X11H tot 6.500 nits piekhelderheid bereiken volgens TCL. Het bedrijf zegt ook dat de nieuwe mini-LED-achtergrondverlichting deze helderheid bereikt terwijl die 40% energiezuiniger is dan gewone mini-LED-achtergrondverlichting. Die helderheidsboost zou daarom in theorie geen torenhoge energierekening moeten opleveren.

TCL X11H mini-LED TV: belangrijkste specificaties

(Image credit: TCL)

De TCL X11H heeft meer te bieden dan helderheid alleen. Het 4K-paneel heeft een refresh rate van 144 Hz en TCL zegt dat de mini-LED-zones hiermee communiceren zonder vertraging. De nieuwe achtergrondverlichting voegt ook niet veel dikte toe, want TCL zegt dat de tv zo dun is als een tablet. Zoals je kunt zien op het zijaanzicht in de afbeelding hierboven, is het inderdaad een zeer dunne tv.

Er is nog geen indicatie van wanneer deze tv op markten buiten China zal verschijnen, maar als dat wel het geval is, zal hij waarschijnlijk de vervanger zijn van de huidige TCL X955. Die kan 5.000 nits piekhelderheid bereiken en heeft 4.000 dimzones.

Gezien de X955 pas eind 2023 op IFA werd onthuld, verwachten we niet dat zijn opvolger snel zal arriveren. Dat huidige model maakt deel uit van TCL's tv's voor 2024, dus hoe goed die extra helderheid van de TCL X11H ook mag klinken, we moeten nog flink wat geduld hebben.