Let op bij de aankoop van een soundbar: koop niet zomaar de duurste

Soundbars zijn in opmars. Je hebt tegenwoordig geen ingewikkelde audio-installatie en tientallen kabels nodig om goed geluid bij je favoriete films, series en games te krijgen. Een soundbar heeft slechts twee kabels nodig: de stroomkabel en de kabel om hem met de tv te verbinden. Het is daarom een heel eenvoudige manier om je tv een upgrade te geven.

In tegenstelling tot smartphones zijn tv's voor velen geen producten die je elke vijf jaar vervangt. Sommigen kopen een tv en zijn de komende tien, vijftien of twintig jaar niet van plan een nieuwe te kopen, tenzij er grote defecten zijn bij de huidige. Zelfs in 2023 zijn er weinig tv's met echt goede ingebouwde speakers en toch is het geluid dat er nu uit een tv komt al stukken beter dan vijf of tien jaar geleden.

Niet iedereen heeft het budget om zomaar even een nieuwe tv te kopen en ook daarom zijn soundbars interessant. Je hebt al soundbars vanaf 200 euro die een upgrade kunnen zijn voor de ingebouwde speakers van je tv. Anderzijds vind je meer dan genoeg opties die 1000 euro of meer kosten. De ene soundbar is ook makkelijker uit te breiden met een subwoofer of draadloze achterspeakers dan de andere.

Zeker tijdens Black Friday gaan velen automatisch voor de duurste optie, omdat die toch flink wat korting krijgt. De kans is weliswaar groot dat je niet alle functies van die peperdure soundbar kan gebruiken en dat je voor minder geld dezelfde ervaring krijgt. Wij leggen uit waarop je moet letten bij de aankoop bij een soundbar en kijken in het bijzonder naar functies je misschien niet nodig hebt.

Sommige functies werken niet met elke tv

Zowel Samsung, LG als Sony hebben recent een gelijkaardige nieuwe functie toegevoegd aan hun premium soundbars. Bepaalde soundbars van deze merken hebben namelijk de mogelijkheid om hun geluid te combineren met de speakers in de tv. Bij Samsung heet dit Q-Symphony, bij LG heet het Wow Orchestra en bij Sony heet het Bravia Acoustic Center Sync. Het principe is wel bij de drie merken identiek.

Normaal vervangt een soundbar de ingebouwde speakers van de tv en komt alle audio uitsluitend van de soundbar. Zelfs als je de speakers fysiek uit je tv zou trekken (doe dat alsjeblieft niet), hoor je dus geen verschil wanneer je een soundbar gebruikt. Nieuwe premium soundbars van Samsung, LG en Sony combineren daarentegen hun audio met de ingebouwde speakers van de tv... op voorwaarde dat het de juiste tv is.

Dat laatste is het cruciale punt. Ten eerste werkt deze functie alleen als de soundbar en tv van hetzelfde merk zijn. Een soundbar van Samsung met Q-Symphony zal zijn audio niet kunnen samenvoegen met de speakers van een tv van LG met Wow Orchestra.

Ten tweede moeten zowel de soundbar als tv deze functie ondersteunen. Sommige bestaande soundbars en tv's konden via een software-update ondersteuning krijgen voor Q-Symphony en Wow Orchestra. Zo is Samsung met zijn update teruggegaan tot tv's en sounbars uit 2020. LG ging daarentegen maar terug tot modellen uit 2022, terwijl Sony voorlopig alleen Bravia Acoustic Center Sync aanbiedt op tv's en soundbars uit 2023.

We raden aan om te controleren of je tv een van deze drie technologieën ondersteunt voor je op zoek gaat naar een soundbar. Als je tv dit niet ondersteunt, zijn er meteen een hele hoop dure opties die afvallen. Is er wel ondersteuning, dan raden we aan om te zoeken naar een oudere soundbar die deze functie via een update gekregen. Oudere opties zijn bijna altijd goedkoper, terwijl de audio van de nieuwe versie niet drastisch verbeterd is.

Heb je voldoende plaats om alles te installeren?

Zelfs goedkope soundbars komen tegenwoordig vaak met een subwoofer. Ironisch genoeg is de subwoofer vaak groter en zwaarder dan de soundbar zelf. In de sub bevinden zich kleine luidsprekers voor de lage tonen en soms is dit geen afzonderlijke speaker, maar zit de sub als het ware "in" de soundbar. De aanwezigheid van een sub kan je wel altijd terugzien door de ".1" in de audiokanaalconfiguratie van de soundbar (2.1, 3.1, etc.).

Koop je een soundbar met fysieke subwoofer, dan mag je één element niet over het hoofd zien. Een sub is namelijk een lompe, zwarte blok die ergens permanent in de kamer moet staan. Het is niet de bedoeling dat je de subwoofer verstopt in een hoekje achter je bank of omringt met planten, aangezien het geluid dan nergens naartoe kan. Er moet voldoende open ruimte zijn rond de sub en zelfs de ondergrond kan van belang zijn.

Een soundbar met sub is niet altijd duur. De Samsung HW-Q600C kost momenteel 299 euro en wordt met een sub geleverd. Sommige soundbars zonder sub kunnen duurder zijn, maar die hebben meer speakerkanalen, meer vermogen, geavanceerdere aansluitingen... Iets dat je wel alleen vindt bij de duurdere soundbars zijn draadloze achterspeakers. Dit zijn twee speakers die je op een specifieke plaats moet neerzetten voor het gewenste effect.

De positie van een sub is relatief flexibel. Draadloze achterspeakers, zoals bij de JBL Bar 1000 en Samsung HW-Q990C, moeten op een specifiekere plaats staan. Bij voorkeur heb je één rechte bank waarop je tv kijkt (en geen hoeksalon), zodat je de speakers achter de uiteinden van de bank kan plaatsen. Je moet er ook voor zorgen dat ze boven de bank uitsteken, dus je kan ze niet zomaar op de grond neerzetten. Staat je bank tegen een muur, dan kan je deze speakers sowieso niet achter de uiteinde neerzetten.

Zoals je ziet, zijn er veel voorwaarden om de achterspeakers precies goed te installeren. Toch is dit een harde vereiste als je optimaal wil genieten van Dolby Atmos-audio. Als de ene speaker iets hoger staat dan de ander, kan de audio al uit balans raken. Bekijk daarom goed of je überhaupt de ruimte hebt om deze speakers te installeren. Is dat niet zo, dan vallen ook deze soundbars af. Het heeft namelijk geen zin om extra te betalen voor deze speakers als ze hun werk niet kunnen doen.

Kies voor flexibiliteit

De twee functies die we hier vermeld hebben, bepalen in grote mate de prijzen van sommige premium soundbars. Er zijn ook merken zoals Sennheiser, Bose, Sonos, JBL en Yamaha die even goed zullen werken ongeacht je tv. Je mist hier inderdaad bepaalde features die je wel hebt als je tv en soundbar van hetzelfde merk zijn, maar dit zorgt er ook voor dat je niet naar het merk van je volgende tv moet kijken. Wat je ook koopt, het geluid van jouw installatie blijft hetzelfde.

Ten slotte kunnen pakketten soms misleidend zijn. Ook niet elke winkel verkoopt zijn producten aan dezelfde prijzen. Het zou zomaar kunnen dat de Sonos Arc korting krijgt bij MediaMarkt, terwijl de Sonos Sub Mini goedkoper is bij bol en de Sonos Era 100 (die je als achterspeaker kan gebruiken) korting krijgt bij Amazon. Het is misschien niet heel praktisch (of ecologisch) om deze producten op verschillende plaatsen te bestellen, maar je kan op deze manier wel enkele euro's uitsparen.