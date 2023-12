Ik gebruikte een kleine soundbar met een 65-inch tv en dat klonk verrassend goed

Er zijn meerdere factoren waarmee je rekening moet houden bij de aankoop van een soundbar. Sommigen hebben een tv van Samsung of LG en kopen daarom liever een soundbar van hetzelfde merk, terwijl anderen misschien een multi-room set-up met Sonos-speakers hebben en dan daarom graag ook een soundbar van Sonos willen. Naast het merk, de geluidskwaliteit en de algemene features, is het formaat ook een belangrijk aspect van soundbars.

Het formaat van een soundbar heeft natuurlijk voor een deel invloed op de audiokwaliteit. Hoe groter de soundbar, hoe meer plaats er is voor de speakers en hoe groter een speaker, hoe beter de kwaliteit (meestal dan toch). Daarnaast heb je nog het esthetische aspect. Een soundbar die netjes onder je tv past, ziet er mooier uit dan een soundbar die te breed is en ook een soundbar die slechts half zo groot is als je tv, is niet ideaal.

Als iemand die frequent soundbars reviewt, kom ik soms in een situatie terecht waarin ik een exemplaar krijg dat niet ideaal is voor onze tv. In onze woonkamer staat namelijk een OLED TV van 65-inch. Dat was handig toen ik de JBL Bar 1000 kon reviewen in het voorjaar, maar minder handig toen ik de kleine Sennheiser Ambeo Mini ging reviewen. Die soundbar is namelijk 70 cm breed, terwijl onze Philips OLED807 144 cm breed is. Er stond nu letterlijk een soundbar onder onze tv die half zo groot was.

Virtuele vs echte audiokanalen

Wanneer we het over de audiokwaliteit van soundbars hebben, is de hoeveelheid kanalen een goede indicatie. Dit wordt aangegeven door middel van maximaal drie cijfers die je optelt om het totaalaantal kanalen te berekenen. Zo wordt de Sennheiser Ambeo Mini geadverteerd als een 7.1.4-kanaals soundbar. Het eerste cijfer wijst op de voor- en zijwaarts gerichte speakers, het tweede cijfer op de subwoofers en het laatste cijfers op de opwaartse speakers.

Schijn kan bedriegen en in zekere zin is dat vaak zo bij kleinere soundbars. In werkelijkheid zijn er slechts zes drivers aanwezig in de Sennheiser Ambeo Mini en geen van die drivers is opwaarts gericht of een subwoofer. Dankzij wat gegoochel met software produceert deze soundbar audio die lijkt op die van een echte 7.1.4-kanaals soundbar. Een andere kleine soundbar is de Bose Soundbar 600 en die heeft 3.0.2 echte kanalen zonder virtuele upmixing. Hier zitten dus wel twee fysieke opwaartse drivers voor sterkere ruimtelijke audio, maar door het gebrek aan een subwoofer is de bas beperkt.

Kijken we naar de Samsung HW-Q990C, dan zien we iets helemaal anders. Die heeft namelijk 11.1.4 echte audiokanalen. Dit pakket bestaat dan ook uit een soundbar van 130 cm breed, twee losse achterspeakers en een aparte subwoofer, terwijl de soundbars hierboven geen extra speakers bevatten. Hier heb je bijvoorbeeld ook echte opwaartse drivers, terwijl de Sennheiser Ambeo Mini die volledig virtueel probeert te creëren. Het mag daarom zeker geen verrassing zijn dat dit pakket van Samsung een adviesprijs van 1.599 euro heeft, terwijl de Sennheiser Ambeo Mini met zijn adviesprijs van 799 euro letterlijk de helft kost.

Hoe goed klinkt de Ambeo Mini onder een grote tv?

Hoewel de Sennheiser Ambeo Mini bedoeld is voor kleinere tv's, heb ik geen kelder met een selectie tv's in verschillende formaten zodat ik altijd de perfecte set-up kan maken. Welke soundbar ik ook moet testen, hij zal onder die 65-inch tv staan. In dit geval had ik wel een demo gehad van de Ambeo Mini onder een kleinere tv in een kleinere ruimte. Ik had dus al een idee van hoe hij hoe moest klinken in de ideale omstandigheden.

Om die 7.1.4 kanalen te creëren, kaatst de Sennheiser Ambeo Mini zijn geluid tegen de muren eromheen... als die er zijn. De bovenverdieping van ons appartement is namelijk één grote ruimte met keuken, eetkamer en woonkamer. De tv staat helemaal rechts en het geluid van de soundbar kon maar weerkaatsen op één muur. Het feit dat het plafond redelijk hoog is, helpt ook niet. Ik kan dus gerust zeggen dat deze set-up verre van ideaal was voor de Sennheiser Ambeo Mini.

Wat meteen opvalt, is dat de soundbar redelijk overtuigend die virtuele 7.1.4 audiokanalen produceert. Als je met je ogen dicht zou luisteren, zou je niet verwachten dat het geluid uit deze kleine soundbar komt. Vooral de bas is indrukwekkend, aangezien er geen subwoofer aanwezig is (je kan die wel apart aankopen trouwens). Aanvankelijk hadden we twijfels over de ruimtelijke Dolby Atmos en dat bleek slechts deels terecht te zijn. Ondanks dat er links geen muur is om het geluid te weerkaatsen, wist de Sennheiser Ambeo Mini toch duidelijk een onderscheid te maken tussen links en rechts. Die effecten voelden eveneens breed genoeg hoewel de uiteinden van de soundbar best wel ver verwijderd waren van de uiteinden van de tv.

De Sennheiser Ambeo Mini heeft daarentegen wel moeite met hoogte-effecten, omdat er geen opwaartse drivers zijn. Tijdens de demosessie in een kleinere ruimte met laag plafond presteerde de soundbar eigenlijk best goed en waren de hoogte-effecten beter merkbaar. De woordvoerders van Sennheiser zeiden toen ook dat de Ambeo Mini specifiek ontworpen is voor kleinere ruimtes waarin het geluid op de muren en plafonds kan weerkaatsen. Ons plafond lijkt helaas te hoog te zijn en het geluid kwam daarom niet boven de tv uit. Is dat heel verrassend? Totaal niet, maar je moet er wel rekening mee houden als je de Ambeo Mini onder een grote tv wil plaatsen.

Groter is niet altijd beter

De moraal van het verhaal is dat een grotere soundbar niet altijd beter is. "Niet altijd" is hier het belangrijkste deel, want in onze woonkamer met hoog plafond is een grotere soundbar wel degelijk de betere optie. Er zijn echter meer dan genoeg mensen met een kleinere tv, kleiner tv-meubel en kleinere kamer die goed geluid willen. Voor die doelgroep is de Sennheiser Ambeo Mini perfect, want ook zonder achterspeakers en losse sub klinkt hij geweldig. In onze set-up zouden we wel eerder kiezen voor een grotere soundbar met een losse subwoofer en een iets lager prijskaartje.

Het nadeel van de Ambeo Mini is namelijk zijn hoge prijs van 799 euro. Gezien de audiokwaliteit die je ervoor terugkrijgt, is dat wel verantwoord. Geen enkele andere soundbar van dit formaat levert dit niveau van audioprestaties en zelfs enkele grotere exemplaren moeten het onderspit delven. De Bose Soundbar 600 is een goedkopere optie (479 euro) van een gelijkaardig formaat, maar die bas komt niet in de buurt van Sennheiser. Bose weet misschien wel een goede indruk achter te laten met zijn echte opwaartse speakers, maar toch blijft de algemene ruimtelijke audio-ervaring van de Ambeo Mini beter.