Risico op inbranding van OLED TV's kan over enkele jaren volledig verdwijnen

Als je toevallig een OLED TV hebt, dan kan inbranding een knagend probleem zijn in je achterhoofd. Er zou binnenkort een wondermiddel voor dit probleem kunnen zijn. De Universiteit van Cambridge (via Nature) heeft namelijk blauwe zenders met een zeer smalle band ontworpen die de ongewenste energieoverdrachtstroom vermijden die blauwe OLED's afgeven, wat kan leiden tot inbranding.

Eenvoudig gezegd zijn blauwe OLED's problematisch voor de levensduur van OLED TV's vanwege hun inherente eigenschappen en het feit dat ze de minst stabiele subpixels zijn. Toch zijn ze noodzakelijk en kunnen we ze niet zomaar weglaten. De energieoverdracht van dit type component naar een emitter kan de efficiëntie en stabiliteit van een blauwe OLED beïnvloeden, wat er beide toe kan leiden dat de OLED veroudert en het scherm inbrandt.

Door gebruik te maken van diodes die blauw licht uitstralen via het smalbandspectrum, met een emitterende kern geïsoleerd met alkylene banden, kunnen blauwe OLED's worden geproduceerd die ongewenste energieoverdracht onderdrukken, wat leidt tot een betere efficiëntie en stabiliteit. Dit zorgt ervoor dat de "problematische" blauwe OLED's die nu gebruikt worden niet meer nodig zullen zijn.

Kortom zou dit kunnen zorgen voor OLED-panelen met een langere levensduur, die beter bestand zijn tegen inbranding en waarvoor een minder complex productieproces nodig is. Het verwijderen van ongewenste energieoverdracht zou zelfs energiezuinigere OLED-panelen kunnen opleveren in zowel tv's, tablets, smartphones als monitoren.

Momenteel maken OLED TV's gebruik van slimme functies die inbranding voorkomen. Zo zijn er speciale screensavers die geactiveerd worden met een bewegend logo op een zwarte achtergrond. Deze functies zijn echter minder effectief dan dit volledig nieuwe type OLED.

Natuurlijk bevinden deze blauwe OLED's zich nog in de onderzoeksfase en moeten ze worden geïntegreerd in de productie van OLED-panelen. Er is hoe dan ook veel potentieel om het risico op inbranding van OLED TV's te verkleinen of zelfs te elimineren en we zijn benieuwd hoe lang het duurt voor we de eerste panelen met deze nieuwe soort blauwe OLED's zien.