Nieuwe tv kopen tijdens Black Friday? Wij hebben goedkope QLED en OLED TV's getest en dit zijn de verschillen

Tijdens elke grote kortingsperiode (zoals Black Friday of Amazon Prime Day) worden we dankzij alle aanbiedingen weer verleid om een nieuwe tv te kopen. Wanneer we al die kortingen voorbij zien komen en naar onze eigen tv's kijken, denken we al gauw: "Het kan eigenlijk wel beter". Dat zorgt ervoor dat we toch weer door verschillende websites gaan scrollen om de beste deals te vinden. Dat is natuurlijk gevaarlijk voor de portemonnee, maar gelukkig kan je tegenwoordig wel tv's van een veel betere kwaliteit krijgen voor je geld.

De beste tv's die je vandaag de dag kan kopen, hoeven niet per se de hoofdprijs meer te kosten. De prijs-kwaliteitverhouding is erg belangrijk bij het kiezen van een nieuwe tv, naast natuurlijk dingen zoals beeldkwaliteit, schermformaat, paneeltype en gaming-features. Tv-deals zijn over het algemeen sommige van de meest populaire (en veelvoorkomende) Black Friday-deals. Tv's krijgen dan vaak ook de beste kortingen tijdens dit soort kortingsperiodes. Waar je eigenlijk het beste naar op zoek kan gaan, is een tv die op zichzelf al een geweldige prijs-kwaliteitverhouding heeft. Dan is vervolgens een korting alleen maar mooi meegenomen.

Recent heeft onze Amerikaanse redactie twee van dit soort tv's getest, namelijk de Amazon Fire TV Omni QLED en de LG B3. Beide toestellen behoren tot de beste budgetvriendelijke tv's die je vandaag de dag kan kopen. Helaas is de Amazon Fire TV Omni QLED niet beschikbaar in de Benelux, maar je kan hier wel genoeg alternatieven van bijvoorbeeld TCL en Samsung vinden die ook een erg goede prijs-kwaliteitverhouding leveren. De LG B3 is hier gelukkig wel verkrijgbaar en deze tv heeft zijn plaats tussen de beste OLED TV's zeker verdiend.

Dit soort goedkopere QLED- en OLED-modellen bieden tegenwoordig fantastisch veel waar voor je geld en krijgen vaak ook nog eens redelijk mooie kortingen. Er zit echter al wel gauw een prijsverschil van rond de 500 euro tussen een 55-inch budgetvriendelijk QLED-model en bijvoorbeeld de 55-inch LG B3. OLED is nog steeds iets duurder, maar wat krijg je dan precies voor dat extra geld?

Bij het testen van die Amazon Omni QLED en de LG B3 naast elkaar waren de resultaten gedeeltelijk naar verwachting en gedeeltelijk erg verrassend. De LG B3 was over het algemeen de betere tv dankzij zijn OLED-paneel. Dat paneel zorgde namelijk voor betere zwartwaardes, levendige kleuren, een uitstekende beeldkwaliteit, een uitgebreid aanbod aan handige gaming-features en een snellere processor dan zijn QLED-rivaal. De Amazon Omni QLED werd echter niet volledig ingemaakt door de LG B3.

Ook al is een QLED TV al gauw helderder (links), ziet een OLED-paneel er gedetailleerder uit (rechts). (Image credit: Future)

Het zit in de details

We hebben de QLED en OLED TV naast elkaar gezet en op beide toestellen een meerdere scènes uit The Batman afgespeeld. Het werd meteen duidelijk dat dit vooral een goede film was om de sterktepunten van OLED te tonen. De scènes zijn namelijk erg donker en schaduwen zagen er diep, rijk en gedetailleerd uit op de OLED. Het contrast van OLED is dan ook fantastisch. Op de QLED TV zagen de beelden er nog steeds mooi uit, maar de schaduwen waren niet zo gedetailleerd en zwart zag er vaak iets meer als (donker)grijs uit.

Texturen werden ook beter weergegeven op het OLED-model. Huidtinten zagen er natuurlijker uit en tijdens close-ups kon je echt heel veel details zien in de gezichten van mensen. Objecten hadden ook verfijndere randen op de OLED dan op de QLED en dat gaf de beelden hier ook een realistischer gevoel van diepte.

We hebben de twee tv's ook getest met wat demomateriaal van de Spears & Munsil UHD Benchmark 4K Blu-ray. Die Blu-ray bevat gedetailleerde beelden van de natuur en dieren, nachtbeelden van een stad en nog veel meer. Bij close-up beelden van een tikkende stopwatch en een vulpen was weer het fantastische contrast van de OLED erg opmerkelijk. Er zat ook gewoon meer detail in de highlights. Een voordeel van OLED is dat hierbij de individuele pixels van het display uit kunnen worden gezet, terwijl een QLED-paneel gebruik moet maken van local dimming om bepaalde groepen LED-lampjes uit te zetten. Dit verschil betekent dat je bij OLED TV's accuratere, natuurlijkere beelden te zien krijgt.

Bij donkere scènes in films zoals The Batman levert OLED een beter contrast (rechts), maar sommige mensen hebben misschien liever een helderder beeld en dat krijg je dan weer bij QLED (links). (Image credit: Future)

En toen was er licht (en kleur)

In sommige gevallen is QLED juist weer indrukwekkender dan OLED wanneer je de twee technologieën vergelijkt. Een QLED-paneel kan over het algemeen namelijk veel feller worden dan een OLED-paneel, zeker bij de goedkopere modellen (duurdere OLED-modellen worden inmiddels ook al redelijk fel). Sommige mensen zullen dit heldere beeld misschien belangrijker vinden dan bijvoorbeeld het contrast van OLED. Dit brengt namelijk ook erg levendige kleuren met zich mee. Aan de hand van onze metingen van de tv's, zou de LG B3 een betere kleurweergave moeten hebben dan zijn QLED-rivaal, maar bij heldere scènes in daglicht was dit niet altijd het geval.

Bij demobeelden van de Spears & Munsil 4K Blu-ray merkten we dat QLED toch nog wel een erg dynamisch beeld kan weergeven en vooral ook een aantrekkelijke helderheid bij natuurscènes in daglicht. OLED levert dan wel accuratere en gedetailleerdere kleuren, maar QLED heeft dus ook duidelijk zijn voordelen.

Bij het bekijken van The Batman, wat over het algemeen een erg donkere film is, waren een aantal scènes waarbij QLED de accurate weergave van zwarte tonen inruilde voor een hogere helderheid en dat maakte het wat gemakkelijker om te zien wat er allemaal gebeurde. Voor sommigen is die extra helderheid dan ook een must. Aan de hand van deze tests werd het namelijk duidelijk dat een budgetvriendelijke QLED TV een betere keuze is voor in felverlichte ruimtes dan een budgetvriendelijke OLED TV.

De Amazon Omni QLED (links) levert een helderder en daardoor gedetailleerder beeld, maar de LG B3 (rechts) geeft verschillende texturen beter weer en levert over het algemeen gewoon accuratere beelden. (Image credit: Future)

Eindoordeel

Het is duidelijk dat de LG B3 uiteindelijk wel de betere van deze twee tv's is. OLED levert eenmaal geweldige zwartwaardes, een prachtig contrast en ongelofelijk gedetailleerde beelden waar een QLED over het algemeen niet tegenop kan. Daarnaast biedt de B3 specifiek ook nog eens veel handige gaming-features zoals een refresh rate van 120Hz. Over het algemeen voelt OLED al gauw iets meer premium aan (ook al ging het hier om het meer budgetvriendelijke model van LG).

De LG B3 (en veel OLED TV's) zijn dan ook wel een stuk duurder dan QLED TV's, zoals de Amazon Omni QLED. Ondanks het prijsverschil en het verschil in kwaliteit is de Omni QLED echter nog steeds een erg goede tv. Er zijn dus ook zeker goede QLED-alternatieven die je dingen als Dolby Vision, een aantrekkelijke helderheid en levendige kleuren leveren.

De keuze tussen OLED en QLED hangt dus vooral af van jouw specifieke gebruik en budget (bij de budgetvriendelijke modellen, maar ook bij de meer premium modellen). Als je een echte filmliefhebber bent die urenlang van films wil kunnen genieten, dan is een OLED waarschijnlijk de meest logische keuze en zeker het extra geld waard. Als je gewoon voor alledaagse tv-programma's en bijvoorbeeld sportwedstrijden een nieuwe tv zoekt en je het ook erg fijn vindt als je wat geld kan besparen, dan zal QLED je zeker niet teleurstellen.