LG's populairste OLED TV's lossen groot helderheidsprobleem op met nieuwe update

LG heeft eindelijk een zeer nodige update uitgebracht voor de software die wordt gebruikt op sommige van zijn OLED TV's uit 2022. De firmware-update lost de problemen met de 'auto-dimming'-feature op, waardoor je LG C2 of LG G2 TV's nu helder blijven wanneer ze helder moeten zijn en niet zonder reden ineens donker worden.

Dit is de tweede van dit soort updates die LG heeft moeten releasen. In maart 2023 werd er namelijk ook al een update uitgebracht voor de LG C3 en G3 uit 2023 om hetzelfde probleem op deze toestellen aan te pakken. Het automatisch dimmen van het scherm werkte daar ook iets te agressief.

Nu ligt de focus dus op de iets oudere modellen, namelijk specifiek op de LG C2 en G2 OLED TV's. Dit zijn nog steeds een aantal van de beste tv's die je momenteel kan kopen, ook al zijn ze inmiddels overtroffen door nieuwere modellen.

Wat is automatisch dimmen en waarom zorgde het voor problemen?

Zoals de naam ook al suggereert, dimt deze feature automatisch delen van het display. Het is vooral bedoeld om ervoor te zorgen dat dingen zoals logo's van merken die in beeld verschijnen niet inbranden op het scherm. Daarom is deze feature op heel veel tv's aanwezig, niet alleen op die van LG, maar bijvoorbeeld ook op die van rivalen zoals Sony.

Al deze tv-fabrikanten zijn er dan ook achter gekomen dat de algoritmes voor automatisch dimmen soms nogal problematisch kunnen zijn en bijvoorbeeld gedeeltes van het scherm dimmen die helemaal niet gedimd moeten worden of zelfs de helderheid van het hele display omlaag halen.

Zoals FlatpanelsHD ook al deelde (over Sony) wordt dit soort gedrag geactiveerd wanneer het algoritme iets spot dat eruitziet als een logo of iets anders dat permanent op het scherm staat, zoals bijvoorbeeld een score in een voetbalwedstrijd. Vervolgens maakt het algoritme dan de (verkeerde) beslissing om het scherm te dimmen vanwege zulk soort beeldelementen. Sony liep in 2018 tegen dit specifieke probleem aan en heeft sindsdien zijn algoritmes aan de hand van die ervaring aangepast.

De update van LG voor de C3 en G3 is inmiddels alweer een aantal maanden uit en de update voor de iets oudere C2 en G2 wordt als het goed is nu ook uitgerold naar gebruikers. Het is fijn om te zien dat sommige van dit soort bedrijven ook voor hun bestaande klanten zorgen en niet alleen maar proberen om nieuwe klanten aan te trekken.